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На Украине вспомнили о важных словах Путина, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:57 31.12.2023 (обновлено: 13:58 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919235355.html
На Украине вспомнили о важных словах Путина, пишут СМИ
На Украине вспомнили о важных словах Путина, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2023
На Украине вспомнили о важных словах Путина, пишут СМИ
На Украине после неудач ВСУ вспоминают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам, передает телеканал TVC."На Украине начинают ходить... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T11:57
2023-12-31T13:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На Украине после неудач ВСУ вспоминают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам, передает телеканал TVC."На Украине начинают ходить разговоры о том, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск. Украинцы отныне осознают, что за два года они не только не отвоевали Крым и Донбасс, но и потеряли гораздо больше — как территорий, так и людей. Это заставляет их горько сожалеть о решении не соблюдать Минские соглашения", — говорится в сообщении. Эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс отмечает, что Украина движется к внутреннему взрыву из-за политических разногласий на фоне тяжелого положения на фронте. И теперь, по мнению эксперта, киевский режим находится в замешательстве, не зная, как объяснить населению необходимость дальнейшего отступления из-за огромных потерь и несбыточных обещаний о контрнаступлении. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919226162.html
https://ria.ru/20231231/sholts-1919221332.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия
На Украине вспомнили о важных словах Путина, пишут СМИ

TVL: на Украине после неудач ВСУ вспомнили слова Путина о переговорах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На Украине после неудач ВСУ вспоминают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам, передает телеканал TVC.

"На Украине начинают ходить разговоры о том, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск. Украинцы отныне осознают, что за два года они не только не отвоевали Крым и Донбасс, но и потеряли гораздо больше — как территорий, так и людей. Это заставляет их горько сожалеть о решении не соблюдать Минские соглашения", — говорится в сообщении.
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Эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс отмечает, что Украина движется к внутреннему взрыву из-за политических разногласий на фоне тяжелого положения на фронте. И теперь, по мнению эксперта, киевский режим находится в замешательстве, не зная, как объяснить населению необходимость дальнейшего отступления из-за огромных потерь и несбыточных обещаний о контрнаступлении.

ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссия
 
 
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