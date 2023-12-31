На Украине вспомнили о важных словах Путина, пишут СМИ
TVL: на Украине после неудач ВСУ вспомнили слова Путина о переговорах
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На Украине после неудач ВСУ вспоминают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам, передает телеканал TVC.
"На Украине начинают ходить разговоры о том, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск. Украинцы отныне осознают, что за два года они не только не отвоевали Крым и Донбасс, но и потеряли гораздо больше — как территорий, так и людей. Это заставляет их горько сожалеть о решении не соблюдать Минские соглашения", — говорится в сообщении.
"На Украине начинают ходить разговоры о том, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск. Украинцы отныне осознают, что за два года они не только не отвоевали Крым и Донбасс, но и потеряли гораздо больше — как территорий, так и людей. Это заставляет их горько сожалеть о решении не соблюдать Минские соглашения", — говорится в сообщении.
Эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс отмечает, что Украина движется к внутреннему взрыву из-за политических разногласий на фоне тяжелого положения на фронте. И теперь, по мнению эксперта, киевский режим находится в замешательстве, не зная, как объяснить населению необходимость дальнейшего отступления из-за огромных потерь и несбыточных обещаний о контрнаступлении.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.