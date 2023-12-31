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На Украине могут приватизировать более тысячи частных объектов - РИА Новости, 31.12.2023
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10:55 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919230120.html
На Украине могут приватизировать более тысячи частных объектов
На Украине могут приватизировать более тысячи частных объектов - РИА Новости, 31.12.2023
На Украине могут приватизировать более тысячи частных объектов
Порядка 1 тысячи объектов на сумму 105,3 миллиона долларов, большая часть из которых станет "госимуществом" после изъятия их у частных владельцев, планируется... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T10:55
2023-12-31T10:55
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Порядка 1 тысячи объектов на сумму 105,3 миллиона долларов, большая часть из которых станет "госимуществом" после изъятия их у частных владельцев, планируется приватизировать в 2024 году на Украине, сообщил в воскресенье глава украинского Фонда госимущества Виталий Коваль в Telegram. "У нас есть четкий план, в законе о государственном бюджете заложены средства от приватизации. Мы в 2023 году имеем прибыль в 3,3 миллиарда гривен (86,8 миллиона долларов) от приватизации, это 431 объект на данный момент. На 2024 год план - 4 миллиарда гривен (105,3 миллиона долларов) от приватизации. Мы обрабатываем объекты для приватизации, это примерно 1000 объектов", - сказал Коваль в эфире телеканала "Рада". По его словам, среди указанного "госимущества" 678 объектов, активы которых якобы принадлежат российским бизнесменам. По ним, как отмечает, Коваль, идет процедура оформления документов. Он назвал "интересными объектами" ТРЦ Ocean Plaza, завод по изготовлению бетона, Тимуровский карьер и другие. Владимир Зеленский летом 2022 года подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце июля 2023 года поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать в этом году большую приватизацию. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отмечал, что принятый закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий и "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".
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в мире, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
На Украине могут приватизировать более тысячи частных объектов

Коваль: порядка тысячи частных объектов планируется приватизировать на Украине

© AP Photo / Andrew KravchenkoМетромост через Днепр в Киеве
Метромост через Днепр в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Метромост через Днепр в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Порядка 1 тысячи объектов на сумму 105,3 миллиона долларов, большая часть из которых станет "госимуществом" после изъятия их у частных владельцев, планируется приватизировать в 2024 году на Украине, сообщил в воскресенье глава украинского Фонда госимущества Виталий Коваль в Telegram.
«
"У нас есть четкий план, в законе о государственном бюджете заложены средства от приватизации. Мы в 2023 году имеем прибыль в 3,3 миллиарда гривен (86,8 миллиона долларов) от приватизации, это 431 объект на данный момент. На 2024 год план - 4 миллиарда гривен (105,3 миллиона долларов) от приватизации. Мы обрабатываем объекты для приватизации, это примерно 1000 объектов", - сказал Коваль в эфире телеканала "Рада".
По его словам, среди указанного "госимущества" 678 объектов, активы которых якобы принадлежат российским бизнесменам. По ним, как отмечает, Коваль, идет процедура оформления документов. Он назвал "интересными объектами" ТРЦ Ocean Plaza, завод по изготовлению бетона, Тимуровский карьер и другие.
Владимир Зеленский летом 2022 года подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце июля 2023 года поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать в этом году большую приватизацию. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отмечал, что принятый закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий и "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".
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