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Власти Хмельницкой области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры

Власти Хмельницкой области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 31.12.2023

Власти Хмельницкой области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры

Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Хмельницкой области на Украине после ночных взрывов, сообщает областная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T10:39

2023-12-31T10:39

2023-12-31T13:07

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Хмельницкой области на Украине после ночных взрывов, сообщает областная администрация в Telegram-канале. В ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. "Произошел пожар на объекте критической инфраструктуры", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар удалось ликвидировать. В воскресенье сообщалось, что пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Киевской области после ночных взрывов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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в мире, хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины