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Власти Хмельницкой области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:39 31.12.2023 (обновлено: 13:07 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919228428.html
Власти Хмельницкой области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры
Власти Хмельницкой области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 31.12.2023
Власти Хмельницкой области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры
Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Хмельницкой области на Украине после ночных взрывов, сообщает областная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T10:39
2023-12-31T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Хмельницкой области на Украине после ночных взрывов, сообщает областная администрация в Telegram-канале. В ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. "Произошел пожар на объекте критической инфраструктуры", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар удалось ликвидировать. В воскресенье сообщалось, что пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Киевской области после ночных взрывов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Власти Хмельницкой области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры

В Хмельницкой области загорелся объект критической инфраструктуры после взрывов

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Хмельницкой области на Украине после ночных взрывов, сообщает областная администрация в Telegram-канале.
В ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.
«
"Произошел пожар на объекте критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар удалось ликвидировать.
В воскресенье сообщалось, что пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Киевской области после ночных взрывов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2023, 18:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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