https://ria.ru/20231231/ukraina-1919226162.html

В США сделали шокирующее заявление после российских ударов на Украине

В США сделали шокирующее заявление после российских ударов на Украине - РИА Новости, 31.12.2023

В США сделали шокирующее заявление после российских ударов на Украине

Украина боится российской крылатой ракеты X-22, пишет издание Military Watch Magazine. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T10:00

2023-12-31T10:00

2023-12-31T11:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885475008_0:182:3195:1979_1920x0_80_0_0_64a9cc5de8f590225b368a527332c189.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украина боится российской крылатой ракеты X-22, пишет издание Military Watch Magazine. "Украина не смогла сбить ни одной ракеты X-22 с начала конфликта. Россия выпустила около 300 ракет Х-22 и Х-32 по целям на всей территории страны", — говорится в публикации.В статье отмечается, что у России огромные запасы таких ракет еще с советских времен, поэтому они широко используются для ударов по военным объектам. "Этот класс ракет впервые поступил на вооружение в 1962 году, но по своим характеристикам до сих пор имеет мало конкурентов в мире", — пишут авторыматериала. В материале указывается, что у Киева истощены запасы ракет для ПВО, которые у него оставались еще с советских времен, а Запад даже близко не может компенсироватьих дефицит.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.

https://ria.ru/20231229/istrebiteli-1918799600.html

украина

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, сша