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В США сделали шокирующее заявление после российских ударов на Украине - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 31.12.2023 (обновлено: 11:41 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919226162.html
В США сделали шокирующее заявление после российских ударов на Украине
В США сделали шокирующее заявление после российских ударов на Украине - РИА Новости, 31.12.2023
В США сделали шокирующее заявление после российских ударов на Украине
Украина боится российской крылатой ракеты X-22, пишет издание Military Watch Magazine. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T10:00
2023-12-31T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
сша
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украина боится российской крылатой ракеты X-22, пишет издание Military Watch Magazine. &quot;Украина не смогла сбить ни одной ракеты X-22 с начала конфликта. Россия выпустила около 300 ракет Х-22 и Х-32 по целям на всей территории страны&quot;, — говорится в публикации.В статье отмечается, что у России огромные запасы таких ракет еще с советских времен, поэтому они широко используются для ударов по военным объектам. "Этот класс ракет впервые поступил на вооружение в 1962 году, но по своим характеристикам до сих пор имеет мало конкурентов в мире", — пишут авторыматериала. В материале указывается, что у Киева истощены запасы ракет для ПВО, которые у него оставались еще с советских времен, а Запад даже близко не может компенсироватьих дефицит.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
https://ria.ru/20231229/istrebiteli-1918799600.html
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в мире, украина, россия, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, США
В США сделали шокирующее заявление после российских ударов на Украине

MWM: Украина боится ударов российской крылатой ракеты X-22

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиационная ракета Х-31 на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35
Авиационная ракета Х-31 на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украина боится российской крылатой ракеты X-22, пишет издание Military Watch Magazine.
«

"Украина не смогла сбить ни одной ракеты X-22 с начала конфликта. Россия выпустила около 300 ракет Х-22 и Х-32 по целям на всей территории страны", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что у России огромные запасы таких ракет еще с советских времен, поэтому они широко используются для ударов по военным объектам.

"Этот класс ракет впервые поступил на вооружение в 1962 году, но по своим характеристикам до сих пор имеет мало конкурентов в мире", — пишут авторыматериала.

В материале указывается, что у Киева истощены запасы ракет для ПВО, которые у него оставались еще с советских времен, а Запад даже близко не может компенсироватьих дефицит.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
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