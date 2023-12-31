В США сделали шокирующее заявление после российских ударов на Украине
MWM: Украина боится ударов российской крылатой ракеты X-22
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиационная ракета Х-31 на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украина боится российской крылатой ракеты X-22, пишет издание Military Watch Magazine.
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"Украина не смогла сбить ни одной ракеты X-22 с начала конфликта. Россия выпустила около 300 ракет Х-22 и Х-32 по целям на всей территории страны", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что у России огромные запасы таких ракет еще с советских времен, поэтому они широко используются для ударов по военным объектам.
"Этот класс ракет впервые поступил на вооружение в 1962 году, но по своим характеристикам до сих пор имеет мало конкурентов в мире", — пишут авторыматериала.
В материале указывается, что у Киева истощены запасы ракет для ПВО, которые у него оставались еще с советских времен, а Запад даже близко не может компенсироватьих дефицит.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
"Этот класс ракет впервые поступил на вооружение в 1962 году, но по своим характеристикам до сих пор имеет мало конкурентов в мире", — пишут авторыматериала.
В материале указывается, что у Киева истощены запасы ракет для ПВО, которые у него оставались еще с советских времен, а Запад даже близко не может компенсироватьих дефицит.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.