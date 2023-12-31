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Сунак проигнорировал Украину в новогоднем обращении - РИА Новости, 31.12.2023
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03:35 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919204677.html
Сунак проигнорировал Украину в новогоднем обращении
Сунак проигнорировал Украину в новогоднем обращении - РИА Новости, 31.12.2023
Сунак проигнорировал Украину в новогоднем обращении
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не стал упоминать Украину в своем новогоднем обращении, тогда как в 2022 году тема украинского конфликта фигурировала... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T03:35
2023-12-31T03:35
в мире
украина
великобритания
россия
риши сунак
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не стал упоминать Украину в своем новогоднем обращении, тогда как в 2022 году тема украинского конфликта фигурировала в его речи.Сунак сосредоточился на внутриполитических достижениях британского правительства, а также планах на будущее. В частности, он упомянул кризис стоимости жизни и снижение инфляции, сделав акцент на здравоохранении и инвестициях в Британию.Также премьер поблагодарил военных, медиков, "ученых и новаторов", которые выводят британскую экономику "на передовые позиции в мире".В прошлогодней речи Сунак обещал продолжать поддержку "украинских друзей" в борьбе против России, несмотря на экономические проблемы в Соединенном Королевстве.
https://ria.ru/20231226/sunak-1918328564.html
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в мире, украина, великобритания, россия, риши сунак
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Риши Сунак
Сунак проигнорировал Украину в новогоднем обращении

Премьер Британии Сунак не упомянул Украину в новогоднем обращении

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак . Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не стал упоминать Украину в своем новогоднем обращении, тогда как в 2022 году тема украинского конфликта фигурировала в его речи.
Сунак сосредоточился на внутриполитических достижениях британского правительства, а также планах на будущее. В частности, он упомянул кризис стоимости жизни и снижение инфляции, сделав акцент на здравоохранении и инвестициях в Британию.
Также премьер поблагодарил военных, медиков, "ученых и новаторов", которые выводят британскую экономику "на передовые позиции в мире".
В прошлогодней речи Сунак обещал продолжать поддержку "украинских друзей" в борьбе против России, несмотря на экономические проблемы в Соединенном Королевстве.
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