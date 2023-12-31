Представитель Украины в ООН заявил, что "число смертей будет расти"
Представитель Киева в ООН Дворник: число смертей в ходе конфликта будет расти
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ. Архивное фото
ООН, 31 дек - РИА Новости. Представитель Украины Сергей Дворник на запрошенном Россией заседании Совбеза ООН по атаке на Белгород не стал прямо комментировать сам удар, ограничившись общей фразой, что пока продолжается конфликт, "будет расти число смертей и страданий".
"Пока длится эта война... будут расти и число смертей и страданий", - заявил Дворник, не говоря прямо об ударе ВСУ по Белгороду.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на этом же заседании назвал преднамеренным неизбирательным и комбинированным удар ВСУ по Белгороду, по его словам, это акт терроризма. Он также заявил, что чем больше угроз будет создавать России Киев, тем жестче будет действовать Россия. При этом Россия, добавил постпред, удивлена молчанием генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в связи с совершенной Украиной атакой на Белгород.
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.