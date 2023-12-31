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Представитель Украины в ООН заявил, что "число смертей будет расти" - РИА Новости, 31.12.2023
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03:25 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919204345.html
Представитель Украины в ООН заявил, что "число смертей будет расти"
Представитель Украины в ООН заявил, что "число смертей будет расти" - РИА Новости, 31.12.2023
Представитель Украины в ООН заявил, что "число смертей будет расти"
Представитель Украины Сергей Дворник на запрошенном Россией заседании Совбеза ООН по атаке на Белгород не стал прямо комментировать сам удар, ограничившись... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T03:25
2023-12-31T03:25
белгород
россия
украина
василий небензя
антониу гутерреш
вячеслав гладков
оон
вооруженные силы украины
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ООН, 31 дек - РИА Новости. Представитель Украины Сергей Дворник на запрошенном Россией заседании Совбеза ООН по атаке на Белгород не стал прямо комментировать сам удар, ограничившись общей фразой, что пока продолжается конфликт, "будет расти число смертей и страданий". Россия ранее запросила заседание СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода, потребовав участия постпреда Чехии в заседании, чтобы тот дал разъяснения в связи с поставками вооружения Киеву, но постпред Чехии от участия отказался. "Пока длится эта война... будут расти и число смертей и страданий", - заявил Дворник, не говоря прямо об ударе ВСУ по Белгороду. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на этом же заседании назвал преднамеренным неизбирательным и комбинированным удар ВСУ по Белгороду, по его словам, это акт терроризма. Он также заявил, что чем больше угроз будет создавать России Киев, тем жестче будет действовать Россия. При этом Россия, добавил постпред, удивлена молчанием генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в связи с совершенной Украиной атакой на Белгород. Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919197335.html
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919201391.html
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белгород, россия, украина, василий небензя, антониу гутерреш, вячеслав гладков, оон, вооруженные силы украины, в мире, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Россия, Украина, Василий Небензя, Антониу Гутерреш, Вячеслав Гладков, ООН, Вооруженные силы Украины, В мире, Массированный обстрел центра Белгорода
Представитель Украины в ООН заявил, что "число смертей будет расти"

Представитель Киева в ООН Дворник: число смертей в ходе конфликта будет расти

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ. Архивное фото
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ООН, 31 дек - РИА Новости. Представитель Украины Сергей Дворник на запрошенном Россией заседании Совбеза ООН по атаке на Белгород не стал прямо комментировать сам удар, ограничившись общей фразой, что пока продолжается конфликт, "будет расти число смертей и страданий".
Россия ранее запросила заседание СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода, потребовав участия постпреда Чехии в заседании, чтобы тот дал разъяснения в связи с поставками вооружения Киеву, но постпред Чехии от участия отказался.
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Небензя: всех организаторов и исполнителей теракта в Белгороде накажут
01:07
"Пока длится эта война... будут расти и число смертей и страданий", - заявил Дворник, не говоря прямо об ударе ВСУ по Белгороду.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на этом же заседании назвал преднамеренным неизбирательным и комбинированным удар ВСУ по Белгороду, по его словам, это акт терроризма. Он также заявил, что чем больше угроз будет создавать России Киев, тем жестче будет действовать Россия. При этом Россия, добавил постпред, удивлена молчанием генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в связи с совершенной Украиной атакой на Белгород.
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
На Украине поглумились над ударом по Белгороду
02:18
 
БелгородРоссияУкраинаВасилий НебензяАнтониу ГутеррешВячеслав ГладковООНВооруженные силы УкраиныВ миреМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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