https://ria.ru/20231231/ukraina-1919199783.html

В США предрекли исчезновение Украины после удара по Белгороду

В США предрекли исчезновение Украины после удара по Белгороду - РИА Новости, 31.12.2023

В США предрекли исчезновение Украины после удара по Белгороду

Террористический акт, совершенный киевским режимом в Белгороде, приведет к уничтожению Украины в следующем году, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T01:59

2023-12-31T01:59

2023-12-31T01:59

массированный обстрел центра белгорода

в мире

сша

украина

белгород

скотт риттер

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Террористический акт, совершенный киевским режимом в Белгороде, приведет к уничтожению Украины в следующем году, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X."Вы только что свели на нет свое существование как национального государства. Поздравляю", — заявил Риттер, обращаясь к украинцам.По словам аналитика, все, кто сегодня злорадствует по поводу событий в Белгороде, будут "есть свои слова на ужин", когда в следующем году Украина исчезнет.Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".В Минобороны позднее уточнили, что ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть целей. Тем не менее несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.

https://ria.ru/20231231/saldo-1919198544.html

https://ria.ru/20231231/belgorod-1919197335.html

сша

украина

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

массированный обстрел центра белгорода, в мире, сша, украина, белгород, скотт риттер, вячеслав гладков, вооруженные силы украины