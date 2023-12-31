https://ria.ru/20231231/ukraina-1919198681.html

В Крыму предложили запретить Украине иметь армию

В Крыму предложили запретить Украине иметь армию - РИА Новости, 31.12.2023

В Крыму предложили запретить Украине иметь армию

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что Украине, основываясь на международном праве, нужно запретить иметь собственную армию. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T01:35

2023-12-31T01:35

2023-12-31T01:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что Украине, основываясь на международном праве, нужно запретить иметь собственную армию. "Убийство мирных жителей в Белгороде и Донецке, постоянные обстрелы российских гражданских объектов и попытки нападения на Крым дают четкий сигнал, основанный на международном праве, что Украине нужно запретить иметь собственную армию. Украина утратила право иметь собственную армию", - сказал Смирнов РИА Новости. По его мнению, одной из площадок обсуждения данного вопроса мог бы стать Совет безопасности ООН. "Мир идет к тому, что против сил, поддерживающих киевский режим, будет создана международная антинацистская коалиция", - подчеркнул Смирнов. Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая детей, более 100 человек пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

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белгород, украина, россия, заур смирнов, вячеслав гладков, оон, вооруженные силы украины, в мире