В Крыму предложили запретить Украине иметь армию
Представитель крымских татар Смирнов: Украине нужно запретить иметь свою армию
Заснеженный Симферополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что Украине, основываясь на международном праве, нужно запретить иметь собственную армию.
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"Убийство мирных жителей в Белгороде и Донецке, постоянные обстрелы российских гражданских объектов и попытки нападения на Крым дают четкий сигнал, основанный на международном праве, что Украине нужно запретить иметь собственную армию. Украина утратила право иметь собственную армию", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его мнению, одной из площадок обсуждения данного вопроса мог бы стать Совет безопасности ООН.
"Мир идет к тому, что против сил, поддерживающих киевский режим, будет создана международная антинацистская коалиция", - подчеркнул Смирнов.
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая детей, более 100 человек пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.