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Российские военные ликвидировали представителей СБУ, готовивших диверсии - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 31.12.2023 (обновлено: 12:13 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/udar-1919237277.html
Российские военные ликвидировали представителей СБУ, готовивших диверсии
Российские военные ликвидировали представителей СБУ, готовивших диверсии - РИА Новости, 31.12.2023
Российские военные ликвидировали представителей СБУ, готовивших диверсии
Российские военнослужащие ударами высокоточных ракет по зданию СБУ в Харькове ликвидировали представителей спецслужбы, иностранных наёмников и боевиков... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T12:12
2023-12-31T12:13
специальная военная операция на украине
харьков
служба безопасности украины
безопасность
украина
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие ударами высокоточных ракет по зданию СБУ в Харькове ликвидировали представителей спецслужбы, иностранных наёмников и боевиков подразделения "Кракен", непосредственно готовивших диверсии на территории России, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Ударами высокоточных ракет по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"* ликвидированы представители руксостава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен", непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России экстремистская организация
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харьков, служба безопасности украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Служба безопасности Украины, Безопасность, Украина
Российские военные ликвидировали представителей СБУ, готовивших диверсии

МО: ВС РФ ракетным ударом ликвидировали представителей СБУ, готовивших диверсии

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие ударами высокоточных ракет по зданию СБУ в Харькове ликвидировали представителей спецслужбы, иностранных наёмников и боевиков подразделения "Кракен", непосредственно готовивших диверсии на территории России, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Ударами высокоточных ракет по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"* ликвидированы представители руксостава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен", непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2023, 18:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковСлужба безопасности УкраиныБезопасностьУкраина
 
 
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