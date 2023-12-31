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Российские военные ликвидировали представителей СБУ, готовивших диверсии
Российские военные ликвидировали представителей СБУ, готовивших диверсии - РИА Новости, 31.12.2023
Российские военные ликвидировали представителей СБУ, готовивших диверсии
Российские военнослужащие ударами высокоточных ракет по зданию СБУ в Харькове ликвидировали представителей спецслужбы, иностранных наёмников и боевиков... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T12:12
2023-12-31T12:12
2023-12-31T12:13
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие ударами высокоточных ракет по зданию СБУ в Харькове ликвидировали представителей спецслужбы, иностранных наёмников и боевиков подразделения "Кракен", непосредственно готовивших диверсии на территории России, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Ударами высокоточных ракет по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"* ликвидированы представители руксостава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен", непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России экстремистская организация
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харьков, служба безопасности украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Служба безопасности Украины, Безопасность, Украина
Российские военные ликвидировали представителей СБУ, готовивших диверсии
МО: ВС РФ ракетным ударом ликвидировали представителей СБУ, готовивших диверсии