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Российские военные ликвидировали представителей СБУ, готовивших диверсии

Российские военные ликвидировали представителей СБУ, готовивших диверсии - РИА Новости, 31.12.2023

Российские военные ликвидировали представителей СБУ, готовивших диверсии

Российские военнослужащие ударами высокоточных ракет по зданию СБУ в Харькове ликвидировали представителей спецслужбы, иностранных наёмников и боевиков... РИА Новости, 31.12.2023

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие ударами высокоточных ракет по зданию СБУ в Харькове ликвидировали представителей спецслужбы, иностранных наёмников и боевиков подразделения "Кракен", непосредственно готовивших диверсии на территории России, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Ударами высокоточных ракет по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"* ликвидированы представители руксостава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен", непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России экстремистская организация

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