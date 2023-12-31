https://ria.ru/20231231/suzdal-1919262178.html

В Суздале отменили салют из-за событий в Белгороде

В Суздале отменили салют из-за событий в Белгороде - РИА Новости, 31.12.2023

В Суздале отменили салют из-за событий в Белгороде

Салют в новогоднюю ночь отменили в Суздале Владимирской области, который в этом году стал новогодней столицей России, в связи с событиями в Белгороде, сообщила... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T15:54

2023-12-31T15:54

2023-12-31T16:00

белгород

суздаль

россия

общество

массированный обстрел центра белгорода

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РЯЗАНЬ, 31 дек – РИА Новости. Салют в новогоднюю ночь отменили в Суздале Владимирской области, который в этом году стал новогодней столицей России, в связи с событиями в Белгороде, сообщила на сайте администрация города. "Уважаемые суздальцы и гости города Суздаля. В связи с трагическими событиями в Белгородской области принято решение об отмене салюта в новогоднюю ночь", - говорится в сообщении. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду . Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду , а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

белгород

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белгород, суздаль, россия, общество, массированный обстрел центра белгорода