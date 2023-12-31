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США потопили три судна хуситов в Красном море - РИА Новости, 31.12.2023
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12:58 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/ssha-1919242889.html
США потопили три судна хуситов в Красном море
США потопили три судна хуситов в Красном море - РИА Новости, 31.12.2023
США потопили три судна хуситов в Красном море
Коммерческое судно Hangzhou датской судоходной компании Maersk вновь подверглось атаке со стороны хуситов в Красном море, вертолеты США потопили атаковавшие... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T12:58
2023-12-31T12:58
в мире
сша
красное море
сингапур
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Коммерческое судно Hangzhou датской судоходной компании Maersk вновь подверглось атаке со стороны хуситов в Красном море, вертолеты США потопили атаковавшие суда, сообщает Центральное командование США (CENTCOM). Ранее в воскресенье Центральное командование США сообщало, что американский военный корабль "Грейвли" сбил в Красном море две противокорабельные баллистические ракеты в ответ на атаку хуситов, совершенную на судно Hangzhou, шедшее под флагом Сингапура. "В 6.30 (совпадает с мск) 31 декабря контейнеровоз Hangzhou компании Maersk подал второй за менее чем 24 часа сигнал бедствия, сообщающий об атаке со стороны четырех малых лодок поддерживаемых Ираном хуситов", - сообщает командование в соцсети X. Согласно сообщению, хуситы обстреляли контейнеровоз с расстояния 20 метров, а также попытались проникнуть на судно, команда безопасности которого открыла ответный огонь. Сообщается, что направленные на место в ответ на сигнал вертолеты США также подверглись обстрелу хуситов. "Вертолеты ВМС США открыли ответный огонь в целях самообороны, потопив три из четырех малых лодок и нейтрализовав экипажи. Четвертая лодка покинула место", - сообщает Центральное командование США. Ранее компания Maersk сообщила, что готовится возобновить перевозки через Красное море после начала многонациональной операции "Страж процветания" по защите судоходства в этом море. В пятницу агентство Блумберг передавало со ссылкой на Пентагон, что военные США пытаются заверить судоходные компании в том, что многонациональные силы обеспечивают безопасность прохода по Красному морю и Суэцкому каналу, несмотря на атаки хуситов.
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сша
красное море
сингапур
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в мире, сша, красное море, сингапур, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Красное море, Сингапур, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США потопили три судна хуситов в Красном море

CENTCOM: ВМС США потопили три судна хуситов в Красном море

© Фото : U.S. Central Command/XАмериканский истребитель F-16 после прибытия в зону палестино-израильского конфликта
Американский истребитель F-16 после прибытия в зону палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© Фото : U.S. Central Command/X
Американский истребитель F-16 после прибытия в зону палестино-израильского конфликта
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Коммерческое судно Hangzhou датской судоходной компании Maersk вновь подверглось атаке со стороны хуситов в Красном море, вертолеты США потопили атаковавшие суда, сообщает Центральное командование США (CENTCOM).
Ранее в воскресенье Центральное командование США сообщало, что американский военный корабль "Грейвли" сбил в Красном море две противокорабельные баллистические ракеты в ответ на атаку хуситов, совершенную на судно Hangzhou, шедшее под флагом Сингапура.
«
"В 6.30 (совпадает с мск) 31 декабря контейнеровоз Hangzhou компании Maersk подал второй за менее чем 24 часа сигнал бедствия, сообщающий об атаке со стороны четырех малых лодок поддерживаемых Ираном хуситов", - сообщает командование в соцсети X.
Согласно сообщению, хуситы обстреляли контейнеровоз с расстояния 20 метров, а также попытались проникнуть на судно, команда безопасности которого открыла ответный огонь. Сообщается, что направленные на место в ответ на сигнал вертолеты США также подверглись обстрелу хуситов.
"Вертолеты ВМС США открыли ответный огонь в целях самообороны, потопив три из четырех малых лодок и нейтрализовав экипажи. Четвертая лодка покинула место", - сообщает Центральное командование США.
Ранее компания Maersk сообщила, что готовится возобновить перевозки через Красное море после начала многонациональной операции "Страж процветания" по защите судоходства в этом море.
В пятницу агентство Блумберг передавало со ссылкой на Пентагон, что военные США пытаются заверить судоходные компании в том, что многонациональные силы обеспечивают безопасность прохода по Красному морю и Суэцкому каналу, несмотря на атаки хуситов.
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В миреСШАКрасное мореСингапурМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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