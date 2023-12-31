США потопили три судна хуситов в Красном море
CENTCOM: ВМС США потопили три судна хуситов в Красном море
© Фото : U.S. Central Command/XАмериканский истребитель F-16 после прибытия в зону палестино-израильского конфликта
Американский истребитель F-16 после прибытия в зону палестино-израильского конфликта
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Коммерческое судно Hangzhou датской судоходной компании Maersk вновь подверглось атаке со стороны хуситов в Красном море, вертолеты США потопили атаковавшие суда, сообщает Центральное командование США (CENTCOM).
Ранее в воскресенье Центральное командование США сообщало, что американский военный корабль "Грейвли" сбил в Красном море две противокорабельные баллистические ракеты в ответ на атаку хуситов, совершенную на судно Hangzhou, шедшее под флагом Сингапура.
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"В 6.30 (совпадает с мск) 31 декабря контейнеровоз Hangzhou компании Maersk подал второй за менее чем 24 часа сигнал бедствия, сообщающий об атаке со стороны четырех малых лодок поддерживаемых Ираном хуситов", - сообщает командование в соцсети X.
Согласно сообщению, хуситы обстреляли контейнеровоз с расстояния 20 метров, а также попытались проникнуть на судно, команда безопасности которого открыла ответный огонь. Сообщается, что направленные на место в ответ на сигнал вертолеты США также подверглись обстрелу хуситов.
"Вертолеты ВМС США открыли ответный огонь в целях самообороны, потопив три из четырех малых лодок и нейтрализовав экипажи. Четвертая лодка покинула место", - сообщает Центральное командование США.
Ранее компания Maersk сообщила, что готовится возобновить перевозки через Красное море после начала многонациональной операции "Страж процветания" по защите судоходства в этом море.
В пятницу агентство Блумберг передавало со ссылкой на Пентагон, что военные США пытаются заверить судоходные компании в том, что многонациональные силы обеспечивают безопасность прохода по Красному морю и Суэцкому каналу, несмотря на атаки хуситов.