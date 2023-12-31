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"Разорвет на части": советник Обамы назвал шаг, который уничтожит США - РИА Новости, 31.12.2023
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06:42 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/ssha-1919212245.html
"Разорвет на части": советник Обамы назвал шаг, который уничтожит США
"Разорвет на части": советник Обамы назвал шаг, который уничтожит США - РИА Новости, 31.12.2023
"Разорвет на части": советник Обамы назвал шаг, который уничтожит США
Возможное отстранение Дональда Трампа от участия в президентских выборах "разорвет" США "на части", заявил CNN бывший старший советник Барака Обамы Дэвид... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T06:42
2023-12-31T06:42
в мире
сша
колорадо
мэн (штат)
дональд трамп
барак обама
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Возможное отстранение Дональда Трампа от участия в президентских выборах "разорвет" США "на части", заявил CNN бывший старший советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод."У меня очень, очень сильные сомнения по поводу всего этого. Я думаю, это разорвет страну на части, если бы ему действительно не позволили баллотироваться, потому что десятки миллионов людей хотят проголосовать за него", - предупредил Аксельрод.По его словам, если демократы собираются одолеть Трампа, то им, "вероятно", придется "сделать это на выборах". Как отметил экс-советник, попытки отстранить бывшего президента привели к обратным результатам: Трамп после предъявления ему различных обвинений лишь набрал в популярности."Мы провели этот эксперимент, и с тех пор, как ему начали предъявлять обвинения, он только выиграл", - признал Аксельрод.Ранее Трампа не допустили до участия в праймериз республиканцев в Колорадо, которые намечены на 5 марта. Госсекретарь штата Джена Гризвольд заявила, что политик сможет участвовать в выборах, если его дисквалификацию к указанным датам не подтвердит Верховный суд США. Позднее об аналогичном решении объявила госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз. Штаб Трампа заявил о намерении обжаловать решения, назвав их "попыткой украсть выборы и вмешательством в них".Шестого января 2021 года сторонники экс-президента напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. Силовики арестовали сотни человек по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "Сговор с целью обмана США", "Сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "Вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "Сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
https://ria.ru/20231230/tramp-1919071871.html
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в мире, сша, колорадо, мэн (штат), дональд трамп, барак обама
В мире, США, Колорадо, Мэн (штат), Дональд Трамп, Барак Обама
"Разорвет на части": советник Обамы назвал шаг, который уничтожит США

Экс-советник Обамы Аксельрод: недопуск Трампа до выборов разорвет США на части

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Возможное отстранение Дональда Трампа от участия в президентских выборах "разорвет" США "на части", заявил CNN бывший старший советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод.
"У меня очень, очень сильные сомнения по поводу всего этого. Я думаю, это разорвет страну на части, если бы ему действительно не позволили баллотироваться, потому что десятки миллионов людей хотят проголосовать за него", - предупредил Аксельрод.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Американские эксперты оценили ситуацию с отстранением Трампа от праймериз
Вчера, 00:37
По его словам, если демократы собираются одолеть Трампа, то им, "вероятно", придется "сделать это на выборах". Как отметил экс-советник, попытки отстранить бывшего президента привели к обратным результатам: Трамп после предъявления ему различных обвинений лишь набрал в популярности.
"Мы провели этот эксперимент, и с тех пор, как ему начали предъявлять обвинения, он только выиграл", - признал Аксельрод.
Ранее Трампа не допустили до участия в праймериз республиканцев в Колорадо, которые намечены на 5 марта. Госсекретарь штата Джена Гризвольд заявила, что политик сможет участвовать в выборах, если его дисквалификацию к указанным датам не подтвердит Верховный суд США. Позднее об аналогичном решении объявила госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз. Штаб Трампа заявил о намерении обжаловать решения, назвав их "попыткой украсть выборы и вмешательством в них".
Шестого января 2021 года сторонники экс-президента напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. Силовики арестовали сотни человек по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "Сговор с целью обмана США", "Сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "Вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "Сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
СМИ: колорадским судьям, отстранившим Трампа от праймериз, поступили угрозы
26 декабря, 04:00
 
В миреСШАКолорадоМэн (штат)Дональд ТрампБарак Обама
 
 
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