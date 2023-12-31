https://ria.ru/20231231/ssha-1919204964.html
Американский сенатор раскритиковал решение США продать Израилю снаряды
Американский сенатор раскритиковал решение США продать Израилю снаряды - РИА Новости, 31.12.2023
Американский сенатор раскритиковал решение США продать Израилю снаряды
Американский сенатор, демократ от штата Вирджиния Тим Кейн в субботу раскритиковал недавнее решение госдепартамента США одобрить сделку о продаже Израилю... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T03:46
2023-12-31T03:46
2023-12-31T03:46
израиль
сша
россия
тим кейн (сенатор)
джо байден
энтони блинкен
хамас
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910076073_0:423:2888:2048_1920x0_80_0_0_9460254591c1b96e2b459aebe27c046a.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Американский сенатор, демократ от штата Вирджиния Тим Кейн в субботу раскритиковал недавнее решение госдепартамента США одобрить сделку о продаже Израилю артиллерийских снарядов и сопутствующего оборудования на 147,5 миллионов долларов. Как отмечается на сайте политика, Кейн потребовал "публичное объяснение" причин того, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение о поставке оружия Израилю без его рассмотрения конгрессом. "Конгресс США должен иметь полную информацию об оружии, которое мы передаем любой другой стране. Обход Конгресса без необходимости означает держать американский народ в неведении", - говорится в заявлении на сайте политика. Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона, заявило в пятницу, что госдепартамент США одобрил сделку по продаже Израилю артиллерийских снарядов M107 для 155-миллиметровых гаубиц и сопутствующего оборудования на сумму порядка 147,5 миллионов долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен, как отмечается, вынес заключение, что для Израиля ситуация носит чрезвычайный характер, а потому продажа ему данных снарядов необходима "немедленно" и отвечает интересам самих США. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газабыл окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231222/izrail-1917377993.html
https://ria.ru/20231218/netanyakhu-1916451943.html
https://ria.ru/20231221/otvetstvennost-1917355486.html
https://ria.ru/20231126/pomosch-1911992805.html
израиль
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910076073_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_f3e87e134abaa7ad44d3b3d25a265c4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, сша, россия, тим кейн (сенатор), джо байден, энтони блинкен, хамас, министерство обороны сша, оон, в мире
Израиль, США, Россия, Тим Кейн (сенатор), Джо Байден, Энтони Блинкен, ХАМАС, Министерство обороны США, ООН, В мире
Американский сенатор раскритиковал решение США продать Израилю снаряды
Сенатор США Кейн осудил план продать Израилю снаряды на 147,5 миллиона долларов
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Американский сенатор, демократ от штата Вирджиния Тим Кейн в субботу раскритиковал недавнее решение госдепартамента США одобрить сделку о продаже Израилю артиллерийских снарядов и сопутствующего оборудования на 147,5 миллионов долларов.
Как отмечается на сайте политика, Кейн потребовал "публичное объяснение" причин того, что администрация президента США Джо Байдена
приняла решение о поставке оружия Израилю без его рассмотрения конгрессом.
Палестинский дипломат назвал США соучастниками преступления Израиля в Газе
"Конгресс США должен иметь полную информацию об оружии, которое мы передаем любой другой стране. Обход Конгресса без необходимости означает держать американский народ в неведении", - говорится в заявлении на сайте политика.
Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона
, заявило в пятницу, что госдепартамент США одобрил сделку по продаже Израилю артиллерийских снарядов M107 для 155-миллиметровых гаубиц и сопутствующего оборудования на сумму порядка 147,5 миллионов долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен
, как отмечается, вынес заключение, что для Израиля ситуация носит чрезвычайный характер, а потому продажа ему данных снарядов необходима "немедленно" и отвечает интересам самих США.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Нетаньяху подорвал позитивное видение мира для Израиля, заявили в США
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газабыл окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения.
Лидер Израиля возложил на ООН ответственность за недостаток помощи для Газы
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
В конгрессе рассказали о трудностях с пакетом помощи для Украины и Израиля