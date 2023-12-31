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На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 25 человек - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 31.12.2023 (обновлено: 16:20 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/spetsoperatsiya-1919265150.html
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 25 человек
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 25 человек - РИА Новости, 31.12.2023
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 25 человек
Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля и самоходную артустановку "Гвоздика",... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T16:09
2023-12-31T16:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля и самоходную артустановку "Гвоздика", сообщило в воскресенье в сводке Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 25 человек

На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 25 человек и САУ "Гвоздика"

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля и самоходную артустановку "Гвоздика", сообщило в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2023, 18:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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