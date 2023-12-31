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На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 25 человек
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 25 человек - РИА Новости, 31.12.2023
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 25 человек
Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля и самоходную артустановку "Гвоздика",... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T16:09
2023-12-31T16:09
2023-12-31T16:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля и самоходную артустановку "Гвоздика", сообщило в воскресенье в сводке Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 25 человек
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 25 человек и САУ "Гвоздика"