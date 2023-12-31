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На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 25 человек

На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 25 человек - РИА Новости, 31.12.2023

На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 25 человек

Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля и самоходную артустановку "Гвоздика",... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T16:09

2023-12-31T16:09

2023-12-31T16:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля и самоходную артустановку "Гвоздика", сообщило в воскресенье в сводке Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины