https://ria.ru/20231231/sokolov-1919210235.html
Леонтьев выразил соболезнования из-за смерти публициста Соколова
Леонтьев выразил соболезнования из-за смерти публициста Соколова - РИА Новости, 31.12.2023
Леонтьев выразил соболезнования из-за смерти публициста Соколова
Пресс-секретарь "Роснефти" и бывший журналист Михаил Леонтьев выразил соболезнования в связи с кончиной известного публициста Максима Соколова, отметив, что он... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T05:51
2023-12-31T05:51
2023-12-31T05:59
михаил леонтьев
роснефть
вгтрк
максим соколов
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общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь "Роснефти" и бывший журналист Михаил Леонтьев выразил соболезнования в связи с кончиной известного публициста Максима Соколова, отметив, что он был талантливым и ярким человеком. Колумнист РИА Новости Максим Соколов скончался в субботу на 65-м году жизни, сообщила РИА Новости его супруга. "У меня нет слов просто. Я совершенно не ожидал. Максим - довольно закрытый человек. У нас жизнь в последнее время слабо пересекалась, к сожалению. Я его очень ценю", - сказал Леонтьев РИА Новости. "И он, и я пришли в журналистику одновременно, не имея к ней никакого отношения, потому что журналистика была советской, а мы были в общем-то достаточно антисоветские люди. Мы пришли чуть разными путями через ранний "Коммерсант". И вот там Максим был самым ярким человеком… Он был, в первую очередь, очень талантливый и очень глубоко, органично гуманитарно образованный человек, что позволял себе использовать в своих текстах всегда", - добавил Леонтьев. Соколов много лет выступал обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК, Первым каналом, где вел программу "Однако", НТВ, с газетами "Коммерсант", "Известия", "Независимой газетой", журналом "Эксперт" и другими СМИ.
https://ria.ru/20231102/voenkor-1907069218.html
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михаил леонтьев, роснефть, вгтрк, максим соколов, нтв (телеканал), общество
Михаил Леонтьев, Роснефть, ВГТРК, Максим Соколов, НТВ (телеканал), Общество
Леонтьев выразил соболезнования из-за смерти публициста Соколова
Пресс-секретарь "Роснефти" Леонтьев: Соколов был очень гуманитарно образованным
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь "Роснефти" и бывший журналист Михаил Леонтьев выразил соболезнования в связи с кончиной известного публициста Максима Соколова, отметив, что он был талантливым и ярким человеком.
Колумнист РИА Новости Максим Соколов скончался в субботу на 65-м году жизни, сообщила РИА Новости его супруга.
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"У меня нет слов просто. Я совершенно не ожидал. Максим - довольно закрытый человек. У нас жизнь в последнее время слабо пересекалась, к сожалению. Я его очень ценю", - сказал Леонтьев РИА Новости.
"И он, и я пришли в журналистику одновременно, не имея к ней никакого отношения, потому что журналистика была советской, а мы были в общем-то достаточно антисоветские люди. Мы пришли чуть разными путями через ранний "Коммерсант". И вот там Максим был самым ярким человеком… Он был, в первую очередь, очень талантливый и очень глубоко, органично гуманитарно образованный человек, что позволял себе использовать в своих текстах всегда", - добавил Леонтьев.
Соколов много лет выступал обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК
, Первым каналом, где вел программу "Однако", НТВ
, с газетами "Коммерсант", "Известия", "Независимой газетой", журналом "Эксперт" и другими СМИ.
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