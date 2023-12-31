https://ria.ru/20231231/sokolov-1919210235.html

Леонтьев выразил соболезнования из-за смерти публициста Соколова

Леонтьев выразил соболезнования из-за смерти публициста Соколова - РИА Новости, 31.12.2023

Леонтьев выразил соболезнования из-за смерти публициста Соколова

Пресс-секретарь "Роснефти" и бывший журналист Михаил Леонтьев выразил соболезнования в связи с кончиной известного публициста Максима Соколова, отметив, что он... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T05:51

2023-12-31T05:51

2023-12-31T05:59

михаил леонтьев

роснефть

вгтрк

максим соколов

нтв (телеканал)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:139:773:573_1920x0_80_0_0_e786abbe222e14cfd7f784716b0203e5.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь "Роснефти" и бывший журналист Михаил Леонтьев выразил соболезнования в связи с кончиной известного публициста Максима Соколова, отметив, что он был талантливым и ярким человеком. Колумнист РИА Новости Максим Соколов скончался в субботу на 65-м году жизни, сообщила РИА Новости его супруга. "У меня нет слов просто. Я совершенно не ожидал. Максим - довольно закрытый человек. У нас жизнь в последнее время слабо пересекалась, к сожалению. Я его очень ценю", - сказал Леонтьев РИА Новости. "И он, и я пришли в журналистику одновременно, не имея к ней никакого отношения, потому что журналистика была советской, а мы были в общем-то достаточно антисоветские люди. Мы пришли чуть разными путями через ранний "Коммерсант". И вот там Максим был самым ярким человеком… Он был, в первую очередь, очень талантливый и очень глубоко, органично гуманитарно образованный человек, что позволял себе использовать в своих текстах всегда", - добавил Леонтьев. Соколов много лет выступал обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК, Первым каналом, где вел программу "Однако", НТВ, с газетами "Коммерсант", "Известия", "Независимой газетой", журналом "Эксперт" и другими СМИ.

https://ria.ru/20231102/voenkor-1907069218.html

https://ria.ru/20231230/diktor-1919190411.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил леонтьев, роснефть, вгтрк, максим соколов, нтв (телеканал), общество