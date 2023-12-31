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Эксперт рассказала о необычных полезных свойствах лимонного сока и соли

Эксперт рассказала о необычных полезных свойствах лимонного сока и соли - РИА Новости, 31.12.2023

Эксперт рассказала о необычных полезных свойствах лимонного сока и соли

Область пятна от салата можно засыпать солью - это поможет отстирать его в дальнейшем, в свою очередь в борьбе со следами от вина следует обратиться к лимонному РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T08:50

2023-12-31T08:50

2023-12-31T08:50

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Область пятна от салата можно засыпать солью - это поможет отстирать его в дальнейшем, в свою очередь в борьбе со следами от вина следует обратиться к лимонному соку или его раствору, а сода в таком случае противопоказана, рассказала РИА Новости эксперт производителя экологичных средств Synergetic Ольга Рыжкова. "Пятна от салатов – это преимущественно жировые загрязнения, для выведения которых нужны следующие условия: повышенная температура воды при стирке, использование сухих средств для стирки, то есть порошка, и более длительное воздействие на пятно. Если такое пятно появилось на ткани в разгар праздника, для более легкого последующего выведения можно воспользоваться старым народным методом – засыпать область пятна солью. В данном случае она будет выступать адсорбентом и впитает в себя значительную часть жира, а значит пятно не займет большую часть волокон ткани и в последующем от него будет проще избавиться", - объяснила она. При этом следы от мяса – белковые и обычно идут вместе с красящими и крахмалистыми пятнами от соусов, которые подаются вместе с этими блюдами. Поэтому, по словам эксперта, такого рода пятна ни в коем случае не стоит подвергать высоким температурам во время выведения, иначе они закрепятся на волокнах ткани, и их будет сложно удалить в последующем. Первая помощь в выведении таких загрязнений – механическое удаление остатков пищи с ткани небольшими соскабливающими движениями. "Перед тем как постирать вещь с такими пятнами, обязательно обильно смочите область загрязнения водой и оставьте на некоторое время, чтобы область пятна разбухла. После обильно промойте волокна ткани прохладной водой, по необходимости аккуратно потрите область пятна, избавляя ее от остатков загрязнений. Когда большая часть загрязнений смыта, обработайте пятно пятновыводителем с энзимами, оставьте на некоторое время, затем постирайте привычным способом", - уточнила Рыжкова. В свою очередь винные пятна - красящие, они довольно глубоко проникают в волокна ткани и закрепляются в них, поэтому лучше всего такие загрязнения сразу промывать водой, чтобы они не зафиксировались на ткани. Их можно обрабатывать лимонным соком или его раствором, но ни в коем случае нельзя засыпать содой, иначе такое пятно почти не поддастся выведению в будущем. Также для эффективного выведения такого пятна важно использовать жидкие средства для стирки (гели для стирки и пятновыводители с энзимами), однако они могут поддаваться выведению не с первого раза - тогда следует просто повторить действия по его выведению. "Существует миф, что пятно от красного вина можно вывести белым, это не так. По большому счету такой способ выведения пятна актуален в том случае, если сразу залить пятно от красного вина белым. По большей мере происходит промывание волокон ткани более светлой жидкостью, но при этом площадь пятна увеличится и избавляться от пятна все равно придется", - заключила она.

https://ria.ru/20230124/avito_uslugi-1846173223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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