https://ria.ru/20231231/sobaka-1919203995.html

Кинолог рассказал, как в новогоднюю ночь спасти собаку от стресса

Кинолог рассказал, как в новогоднюю ночь спасти собаку от стресса - РИА Новости, 31.12.2023

Кинолог рассказал, как в новогоднюю ночь спасти собаку от стресса

Собаки не остаются в стороне и тоже участвуют в праздновании Нового года, когда этим заняты их хозяева, однако объяснить питомцу, почему этот день такой... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T03:13

2023-12-31T03:13

2023-12-31T03:13

владимир голубев (кинолог)

общество

дед мороз

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Собаки не остаются в стороне и тоже участвуют в праздновании Нового года, когда этим заняты их хозяева, однако объяснить питомцу, почему этот день такой особенный, невозможно, поэтому собаководу стоит постараться не лишать их привычных ритуалов, рассказал РИА Новости президент российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Для всех нас Новый год – это особенный праздник, когда собираются вместе родные и близкие. Но не все собаки готовы разделить с нами радость этого события. Для многих питомцев любой праздник, который собирает в доме незнакомых людей, – это повод для стресса", - сказал Голубев. "Обычный день и праздничный для собак отличается только суетой, возможной переменой графика из-за того, что хозяин, например, занят приготовлением ужина или встречей гостей и лишними поводами для переживаний. Конечно, есть особенно активные и легко вступающие в контакт с незнакомцами собаки, для таких питомцев праздник скорее пройдет незаметно, а вот пугливые собаки и те, у которых есть проблемы с поведением, могут испытывать серьезный стресс в эти дни", – добавил он. Кинолог подчеркнул, что на праздники меняется привычный ритм жизни и хозяева не всегда могут уделить должное внимание собакам из-за походов за продуктами, украшением дома или приготовления праздничного стола. Суета дома, шумные гуляния на улице с петардами и фейерверками, также ранее не знакомые гости могут стать причиной стресса у собаки. Особенно непросто может быть пугливым собакам или тем, у кого есть какие-либо проблемы в поведении. Таким животным лучше всего обустроить в доме укромное место, где они могут находиться в одиночестве, если это потребуется, посоветовал Голубев. Любителям дарить собаке подарки он напомнил, что это только инициатива хозяина, а не реальное желание питомца. От вкусного лакомства собака не откажется никогда, неважно, в праздничный день или обычный. Кроме того, президент РКФ призвал не перекладывать на собаку свои эмоции - пёс не расстроится, если вся семья обнаружит подарки под елкой, а он нет. "Если вы хотите порадовать вашего любимца на Новый год – сделайте это. Подбирая подарок для любимца, остановитесь на чем-то действительно полезном: непромокаемый комбинезон, умная игрушка, любимое полезное лакомство. Конечно, нет ничего плохого в покупке аксессуаров, но, если вы действительно хотите порадовать собаку, лучше уделите ей больше времени, совместные игры питомец оценит больше нежели костюм снеговика или Деда Мороза", - порекомендовал кинолог.

https://ria.ru/20231230/obychai-1915598141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир голубев (кинолог), общество, дед мороз