https://ria.ru/20231231/skulptor-1919206776.html

Брат якутского скульптора продолжил традицию лепить из навоза символ года

Брат якутского скульптора продолжил традицию лепить из навоза символ года - РИА Новости, 31.12.2023

Брат якутского скульптора продолжил традицию лепить из навоза символ года

Иннокентий Боппосов в якутском селе Уолба изготовил из коровьего навоза символ года - дракона, тем самым продолжил семейную традицию, рассказал РИА Новости его... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T04:41

2023-12-31T04:41

2023-12-31T04:42

чурапчинский улус

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ЯКУТСК, 31 дек - РИА Новости. Иннокентий Боппосов в якутском селе Уолба изготовил из коровьего навоза символ года - дракона, тем самым продолжил семейную традицию, рассказал РИА Новости его брат, автор популярных скульптур из навоза Михаил Боппосов. В 2022 году Михаил Боппосов рассказал РИА Новости о том, что на протяжении 12 лет сделал из коровьего навоза все символы года. Двухметрового механизированного кролика из навоза, который играет на барабане, ему помогли сделать братья. Они собрали сырье и сделали фигуру, сам мастер второй год из-за болезни не содержит коров. Пользователи соцсети в 2023 году распространили информацию о том, что автор популярных скульптур не сможет создать новую, так как лечится от онкозаболевания. Боппосов назвал агентству причиной отказа изготовление всех 12 символов года. У ставшего популярным скульптора-самоучки два родных брата - Иван и Иннокентий. "Мы с братьями и их семьями всегда вместе - и в работе, и по праздникам. Они всегда помогали мне делать скульптуры из навоза. Один бы я не справился. В этом году Кеша, услышав о моем отказе, решил сделать очередную скульптуру. Сделал дракона, который послужит селянам мусорным ящиком. Такого прикладного характера фигуры из навоза я придумал в Год Собаки и Крысы. Японцы приезжали фотографировать собаку. А Ваня тоже - мастер на все руки, нынче украсил свой двор снежными скульптурами - слепил хранительницу очага, удивительно похожу на свою жену, а также на крыше сделал дракона", - рассказал Боппосов. Мастер отметил, что чувствует себя хорошо, съездил на юбилей в село Дирин Чурапчинского улуса. "Я рад, что брат продолжил нашу добрую традицию лепить из навоза символы года", - добавил он.

https://ria.ru/20231026/nauka-1905148276.html

чурапчинский улус

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чурапчинский улус