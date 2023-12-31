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Брат якутского скульптора продолжил традицию лепить из навоза символ года - РИА Новости, 31.12.2023
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04:41 31.12.2023 (обновлено: 04:42 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/skulptor-1919206776.html
Брат якутского скульптора продолжил традицию лепить из навоза символ года
Брат якутского скульптора продолжил традицию лепить из навоза символ года - РИА Новости, 31.12.2023
Брат якутского скульптора продолжил традицию лепить из навоза символ года
Иннокентий Боппосов в якутском селе Уолба изготовил из коровьего навоза символ года - дракона, тем самым продолжил семейную традицию, рассказал РИА Новости его... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T04:41
2023-12-31T04:42
чурапчинский улус
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ЯКУТСК, 31 дек - РИА Новости. Иннокентий Боппосов в якутском селе Уолба изготовил из коровьего навоза символ года - дракона, тем самым продолжил семейную традицию, рассказал РИА Новости его брат, автор популярных скульптур из навоза Михаил Боппосов. В 2022 году Михаил Боппосов рассказал РИА Новости о том, что на протяжении 12 лет сделал из коровьего навоза все символы года. Двухметрового механизированного кролика из навоза, который играет на барабане, ему помогли сделать братья. Они собрали сырье и сделали фигуру, сам мастер второй год из-за болезни не содержит коров. Пользователи соцсети в 2023 году распространили информацию о том, что автор популярных скульптур не сможет создать новую, так как лечится от онкозаболевания. Боппосов назвал агентству причиной отказа изготовление всех 12 символов года. У ставшего популярным скульптора-самоучки два родных брата - Иван и Иннокентий. "Мы с братьями и их семьями всегда вместе - и в работе, и по праздникам. Они всегда помогали мне делать скульптуры из навоза. Один бы я не справился. В этом году Кеша, услышав о моем отказе, решил сделать очередную скульптуру. Сделал дракона, который послужит селянам мусорным ящиком. Такого прикладного характера фигуры из навоза я придумал в Год Собаки и Крысы. Японцы приезжали фотографировать собаку. А Ваня тоже - мастер на все руки, нынче украсил свой двор снежными скульптурами - слепил хранительницу очага, удивительно похожу на свою жену, а также на крыше сделал дракона", - рассказал Боппосов. Мастер отметил, что чувствует себя хорошо, съездил на юбилей в село Дирин Чурапчинского улуса. "Я рад, что брат продолжил нашу добрую традицию лепить из навоза символы года", - добавил он.
https://ria.ru/20231026/nauka-1905148276.html
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60
чурапчинский улус
Чурапчинский улус
Брат якутского скульптора продолжил традицию лепить из навоза символ года

В Якутии брат автора скульптур из навоза продолжил традицию и слепил дракона

© Кадр видео очевидца2-метровый кролик от жителя Якутии Михаила Боппосова
2-метровый кролик от жителя Якутии Михаила Боппосова
© Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 31 дек - РИА Новости. Иннокентий Боппосов в якутском селе Уолба изготовил из коровьего навоза символ года - дракона, тем самым продолжил семейную традицию, рассказал РИА Новости его брат, автор популярных скульптур из навоза Михаил Боппосов.
В 2022 году Михаил Боппосов рассказал РИА Новости о том, что на протяжении 12 лет сделал из коровьего навоза все символы года. Двухметрового механизированного кролика из навоза, который играет на барабане, ему помогли сделать братья. Они собрали сырье и сделали фигуру, сам мастер второй год из-за болезни не содержит коров. Пользователи соцсети в 2023 году распространили информацию о том, что автор популярных скульптур не сможет создать новую, так как лечится от онкозаболевания. Боппосов назвал агентству причиной отказа изготовление всех 12 символов года. У ставшего популярным скульптора-самоучки два родных брата - Иван и Иннокентий.
"Мы с братьями и их семьями всегда вместе - и в работе, и по праздникам. Они всегда помогали мне делать скульптуры из навоза. Один бы я не справился. В этом году Кеша, услышав о моем отказе, решил сделать очередную скульптуру. Сделал дракона, который послужит селянам мусорным ящиком. Такого прикладного характера фигуры из навоза я придумал в Год Собаки и Крысы. Японцы приезжали фотографировать собаку. А Ваня тоже - мастер на все руки, нынче украсил свой двор снежными скульптурами - слепил хранительницу очага, удивительно похожу на свою жену, а также на крыше сделал дракона", - рассказал Боппосов.
Мастер отметил, что чувствует себя хорошо, съездил на юбилей в село Дирин Чурапчинского улуса. "Я рад, что брат продолжил нашу добрую традицию лепить из навоза символы года", - добавил он.
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Чурапчинский улус
 
 
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