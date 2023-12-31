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Израильские истребители атаковали объекты в районе Алеппо в Сирии - РИА Новости, 31.12.2023
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22:11 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/siriya-1919294970.html
Израильские истребители атаковали объекты в районе Алеппо в Сирии
Израильские истребители атаковали объекты в районе Алеппо в Сирии - РИА Новости, 31.12.2023
Израильские истребители атаковали объекты в районе Алеппо в Сирии
Два израильских истребителя F16, не входя в воздушное пространство Сирии и действуя из акватории Средиземного моря, нанесли удар по объектам в районе Алеппо... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T22:11
2023-12-31T22:11
в мире
сирия
алеппо
средиземное море
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Два израильских истребителя F16, не входя в воздушное пространство Сирии и действуя из акватории Средиземного моря, нанесли удар по объектам в районе Алеппо шестью крылатыми ракетами, жертв в результате удара нет, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля 30 декабря с 17.14 до 17.27, действуя из акватории Средиземного моря без захода в воздушное пространство Сирии, нанесли авиационный удар шестью крылатыми ракетами по объектам в районе города Алеппо", - сказал он. Кулить также добавил, что в результате удара пострадавших нет.
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сирия
алеппо
средиземное море
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в мире, сирия, алеппо, средиземное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Алеппо, Средиземное море, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильские истребители атаковали объекты в районе Алеппо в Сирии

Кулить: два израильских истребителя F-16 нанесли удар по объектам вблизи Алеппо

© Фото : SANAАлеппо
Алеппо - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© Фото : SANA
Алеппо. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Два израильских истребителя F16, не входя в воздушное пространство Сирии и действуя из акватории Средиземного моря, нанесли удар по объектам в районе Алеппо шестью крылатыми ракетами, жертв в результате удара нет, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"Два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля 30 декабря с 17.14 до 17.27, действуя из акватории Средиземного моря без захода в воздушное пространство Сирии, нанесли авиационный удар шестью крылатыми ракетами по объектам в районе города Алеппо", - сказал он.
Кулить также добавил, что в результате удара пострадавших нет.
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В миреСирияАлеппоСредиземное мореОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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