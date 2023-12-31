https://ria.ru/20231231/siriya-1919294970.html

Израильские истребители атаковали объекты в районе Алеппо в Сирии

Израильские истребители атаковали объекты в районе Алеппо в Сирии - РИА Новости, 31.12.2023

Израильские истребители атаковали объекты в районе Алеппо в Сирии

Два израильских истребителя F16, не входя в воздушное пространство Сирии и действуя из акватории Средиземного моря, нанесли удар по объектам в районе Алеппо... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T22:11

2023-12-31T22:11

2023-12-31T22:11

в мире

сирия

алеппо

средиземное море

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Два израильских истребителя F16, не входя в воздушное пространство Сирии и действуя из акватории Средиземного моря, нанесли удар по объектам в районе Алеппо шестью крылатыми ракетами, жертв в результате удара нет, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля 30 декабря с 17.14 до 17.27, действуя из акватории Средиземного моря без захода в воздушное пространство Сирии, нанесли авиационный удар шестью крылатыми ракетами по объектам в районе города Алеппо", - сказал он. Кулить также добавил, что в результате удара пострадавших нет.

https://ria.ru/20231230/blokada-1919093452.html

сирия

алеппо

средиземное море

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в мире, сирия, алеппо, средиземное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году