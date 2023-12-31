Оппозиционер Шор пожелал Молдавии возрождения
Шор уверен, что в 2024 году богатая и процветающая Молдавия начнет возрождаться
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 дек - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор пожелал Молдавии в новом году возрождения, соответствующее поздравление гражданам страны он озвучил в воскресенье в своем Telegram-канале.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В четверг депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. Президентские выборы состоятся в 2024 году, а парламентские выборы в Молдавии запланированы на июль 2025 года.
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"В следующем году нам придется сделать выбор в отношении геополитического вектора. Для Молдавии спасением является Евразийский экономический союз, это восстановление сельского хозяйства, это доступные тарифы на электроэнергию и газ. Для Молдавии - это старый добрый друг, а, как известно, старый друг - лучше новых двух. Новые за последние десять лет Молдавии только врали… Я верю, что в 2024 году мы своими руками начнем возрождать богатую, процветающую Молдавию", - сказал Шор в видеообращении.
Политик является лидером партии "Шор", которая была запрещена проевропейскими властями республики. Ее представители, а также члены ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. Власти обвиняют своих оппонентов в финансовых преступлениях, незаконном финансировании или в сотрудничестве с Россией. Кроме того, депутаты от правящей партии внесли поправку в Избирательный кодекс, лишающих членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет.