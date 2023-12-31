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Шольц сделал жесткое заявление о Путине в новогоднем обращении
Шольц сделал жесткое заявление о Путине в новогоднем обращении - РИА Новости, 31.12.2023
Шольц сделал жесткое заявление о Путине в новогоднем обращении
Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении жестко высказался о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине, пишет Die Welt. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T09:11
2023-12-31T09:11
2023-12-31T16:12
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении жестко высказался о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине, пишет Die Welt."Едва COVID-19 отступил, как Россия начала беспощадный конфликт в центре Европы. <…> Вскоре после этого российский президент перекрыл газовый кран. А осенью ХАМАС совершил жестокую террористическую атаку на Израиль. Так много страданий, так много кровопролития", — заявил Шольц, оправдывая этими событиями проблемы населения.По его словам, мир стал более неспокойным и суровым."Он меняется с почти головокружительной скоростью. И мы тоже должны меняться. Это беспокоит многих из нас. У некоторых это вызывает неудовлетворенность. Я принимаю это близко к сердцу. И в то же время я знаю, что мы в Германии справимся с этим", — заключил канцлер. Немецкие граждане раскритиковали обращение Шольца. В комментариях в Die Welt они написали, что Берлин сам отказался от российского газа, а США подорвали "Северные потоки". Многие призвали канцлера подать в отставку.После начала российской специальной военной операции на Украине Германия заявила о постепенном отказе от российских энергоносителей. После диверсии на "Северных потоках" прекратились поставки газа, а нефть с начала 2023 года не поступает по трубопроводу "Дружба". В этих условиях Германия столкнулась с серьезным энергетическим кризисом — по итогам этого года ее экономику ожидает спад на 0,1-0,2 процента. Многие компании, в том числе в металлургии и химической промышленности, вынуждены выводить производства за границу из-за высоких цен на энергоносители.
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919226162.html
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в мире, россия, владимир путин, европа, германия, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Европа, Германия, Олаф Шольц
Шольц сделал жесткое заявление о Путине в новогоднем обращении
Шольц в новогодней речи заявил, что с началом СВО Путин перекрыл газовый кран
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении жестко высказался о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине, пишет Die Welt
.
"Едва COVID-19 отступил, как Россия начала беспощадный конфликт в центре Европы
. <…> Вскоре после этого российский президент перекрыл газовый кран. А осенью ХАМАС
совершил жестокую террористическую атаку на Израиль
. Так много страданий, так много кровопролития", — заявил Шольц, оправдывая этими событиями проблемы населения.
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По его словам, мир стал более неспокойным и суровым.
"Он меняется с почти головокружительной скоростью. И мы тоже должны меняться. Это беспокоит многих из нас. У некоторых это вызывает неудовлетворенность. Я принимаю это близко к сердцу. И в то же время я знаю, что мы в Германии справимся с этим", — заключил канцлер.
Немецкие граждане раскритиковали обращение Шольца. В комментариях в Die Welt они написали, что Берлин
сам отказался от российского газа, а США
подорвали "Северные потоки
". Многие призвали канцлера подать в отставку.
После начала российской специальной военной операции на Украине Германия заявила о постепенном отказе от российских энергоносителей. После диверсии на "Северных потоках" прекратились поставки газа, а нефть с начала 2023 года не поступает по трубопроводу "Дружба".
В этих условиях Германия столкнулась с серьезным энергетическим кризисом — по итогам этого года ее экономику ожидает спад на 0,1-0,2 процента. Многие компании, в том числе в металлургии и химической промышленности, вынуждены выводить производства за границу из-за высоких цен на энергоносители.
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