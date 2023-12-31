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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2023
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 20 минут. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T13:11
2023-12-31T13:11
2023-12-31T13:14
специальная военная операция на украине
севастополь
безопасность
михаил развозжаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 20 минут.Воздушная тревога была объявлена в воскресенье в 12.43 по мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, безопасность, михаил развозжаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Безопасность, Михаил Развозжаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев: воздушную тревогу в Севастополе отменили спустя 20 минут