https://ria.ru/20231231/sevastopol-1919244501.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2023

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 20 минут. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T13:11

2023-12-31T13:11

2023-12-31T13:14

специальная военная операция на украине

севастополь

безопасность

михаил развозжаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 20 минут.Воздушная тревога была объявлена в воскресенье в 12.43 по мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, безопасность, михаил развозжаев