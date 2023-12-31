https://ria.ru/20231231/serbiya-1919209598.html
Россия намерена развивать сотрудничество с Сербией в области безопасности
Россия намерена развивать сотрудничество с Сербией в области безопасности - РИА Новости, 31.12.2023
Россия намерена развивать сотрудничество с Сербией в области безопасности
Россия и Сербия нацелены развивать сотрудничество во многих сферах, в том числе в области безопасности, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T05:33
2023-12-31T05:33
2023-12-31T05:33
россия
сербия
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия и Сербия нацелены развивать сотрудничество во многих сферах, в том числе в области безопасности, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наш диалог с Сербией носит ритмичный характер, характеризуется открытостью и нацеленностью развивать самые разные направления сотрудничества, в том числе в области безопасности. Это довольно чувствительная сфера. Правильно было бы сказать, что Москва всегда готова подставить плечо сербским друзьям", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20231231/serbiya-1919199380.html
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россия, сербия, москва, сергей лавров
Россия, Сербия, Москва, Сергей Лавров
Россия намерена развивать сотрудничество с Сербией в области безопасности
Лавров: Россия хочет развивать сотрудничество с Сербией в области безопасности