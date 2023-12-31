Рейтинг@Mail.ru
Далай-лама раскрыл секрет счастья - РИА Новости, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/schaste-1919284908.html
Далай-лама раскрыл секрет счастья
Далай-лама раскрыл секрет счастья - РИА Новости, 31.12.2023
Далай-лама раскрыл секрет счастья
Помощь другим делает человека счастливее, также нужно стараться воспитывать в себе сострадание и внутреннее умиротворение, ведь мир на земле можно построить,... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T19:12
2023-12-31T19:12
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740040715_0:699:1995:1821_1920x0_80_0_0_a685979d2746816e8edf5bee3750314b.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Помощь другим делает человека счастливее, также нужно стараться воспитывать в себе сострадание и внутреннее умиротворение, ведь мир на земле можно построить, если он есть в душе, посоветовал Далай-лама XIV в поздравлении с наступающим 2024 годом. Обращение по случаю праздника опубликовано на его сайте. "Мы общественные животные, которые, чтобы выжить, опираются друг на друга. А потому мы должны трудиться ради блага других. Если мы не можем помочь им, то должны хотя бы стараться не причинять им вреда. Я обнаружил, что помощь другим - это лучший способ принести счастье и покой самим себе", - сказал Далай-лама. Он также призвал прилагать усилия для того, чтобы "вести более осмысленную жизнь и делать мир лучше", а XXI век сделать веком диалога. "Мы можем построить мир на Земле, только если найдем его в своей душе. Каждое живое существо обладает способностью к взращиванию внутреннего умиротворения. Поступая так, мы способствуем миру в нашем глобальном сообществе. Мы должны стараться воспитывать в себе сострадание и внутреннее умиротворение вне зависимости от нашей национальной или религиозной принадлежности - в наших силах содействовать благополучию и счастью человечества", - считает Далай-лама. "Я еще раз передаю вам всем свои сердечные поздравления. Надеюсь, что все вы сможете насладиться благоприятным началом нового 2024-го года", - заключил лидер тибетского буддизма.
https://ria.ru/20230505/meditatsiya-1869953257.html
https://ria.ru/20221230/shokoladka-1842545878.html
https://ria.ru/20230502/voyna-1869176718.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740040715_0:502:1996:1998_1920x0_80_0_0_4d5a6cdefb6dca46b8fa59236355ceb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), в мире
Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо), В мире
Далай-лама раскрыл секрет счастья

Далай-лама посоветовал в новом году помогать другим, чтобы стать счастливее

© РИА Новости / Нина Алексеева | Перейти в медиабанкДалай-лама XIV
Далай-лама XIV - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в медиабанк
Далай-лама XIV . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Помощь другим делает человека счастливее, также нужно стараться воспитывать в себе сострадание и внутреннее умиротворение, ведь мир на земле можно построить, если он есть в душе, посоветовал Далай-лама XIV в поздравлении с наступающим 2024 годом.
Обращение по случаю праздника опубликовано на его сайте.
Далай-лама
Далай-лама рассказал, чему может научить медитация
5 мая 2023, 16:05
"Мы общественные животные, которые, чтобы выжить, опираются друг на друга. А потому мы должны трудиться ради блага других. Если мы не можем помочь им, то должны хотя бы стараться не причинять им вреда. Я обнаружил, что помощь другим - это лучший способ принести счастье и покой самим себе", - сказал Далай-лама.
Он также призвал прилагать усилия для того, чтобы "вести более осмысленную жизнь и делать мир лучше", а XXI век сделать веком диалога.
Далай-лама в рижском зале Сконто. 23 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Далай-лама рассказал, как Будда преподнес ему шоколадку
30 декабря 2022, 19:14
"Мы можем построить мир на Земле, только если найдем его в своей душе. Каждое живое существо обладает способностью к взращиванию внутреннего умиротворения. Поступая так, мы способствуем миру в нашем глобальном сообществе. Мы должны стараться воспитывать в себе сострадание и внутреннее умиротворение вне зависимости от нашей национальной или религиозной принадлежности - в наших силах содействовать благополучию и счастью человечества", - считает Далай-лама.
"Я еще раз передаю вам всем свои сердечные поздравления. Надеюсь, что все вы сможете насладиться благоприятным началом нового 2024-го года", - заключил лидер тибетского буддизма.
Встреча Далай-ламы с участниками Международной конференции Сознание животных в Дхарамсале (Индия)
Далай-лама рассказал, как человечеству прекратить все войны
2 мая 2023, 15:04
 
Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала