https://ria.ru/20231231/schaste-1919284908.html

Далай-лама раскрыл секрет счастья

Далай-лама раскрыл секрет счастья - РИА Новости, 31.12.2023

Далай-лама раскрыл секрет счастья

Помощь другим делает человека счастливее, также нужно стараться воспитывать в себе сострадание и внутреннее умиротворение, ведь мир на земле можно построить,... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T19:12

2023-12-31T19:12

2023-12-31T19:12

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

в мире

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Помощь другим делает человека счастливее, также нужно стараться воспитывать в себе сострадание и внутреннее умиротворение, ведь мир на земле можно построить, если он есть в душе, посоветовал Далай-лама XIV в поздравлении с наступающим 2024 годом. Обращение по случаю праздника опубликовано на его сайте. "Мы общественные животные, которые, чтобы выжить, опираются друг на друга. А потому мы должны трудиться ради блага других. Если мы не можем помочь им, то должны хотя бы стараться не причинять им вреда. Я обнаружил, что помощь другим - это лучший способ принести счастье и покой самим себе", - сказал Далай-лама. Он также призвал прилагать усилия для того, чтобы "вести более осмысленную жизнь и делать мир лучше", а XXI век сделать веком диалога. "Мы можем построить мир на Земле, только если найдем его в своей душе. Каждое живое существо обладает способностью к взращиванию внутреннего умиротворения. Поступая так, мы способствуем миру в нашем глобальном сообществе. Мы должны стараться воспитывать в себе сострадание и внутреннее умиротворение вне зависимости от нашей национальной или религиозной принадлежности - в наших силах содействовать благополучию и счастью человечества", - считает Далай-лама. "Я еще раз передаю вам всем свои сердечные поздравления. Надеюсь, что все вы сможете насладиться благоприятным началом нового 2024-го года", - заключил лидер тибетского буддизма.

https://ria.ru/20230505/meditatsiya-1869953257.html

https://ria.ru/20221230/shokoladka-1842545878.html

https://ria.ru/20230502/voyna-1869176718.html

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далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), в мире