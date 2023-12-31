Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим должен быть уничтожен, заявил Сальдо - РИА Новости, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/saldo-1919198544.html
Киевский режим должен быть уничтожен, заявил Сальдо
Киевский режим должен быть уничтожен, заявил Сальдо - РИА Новости, 31.12.2023
Киевский режим должен быть уничтожен, заявил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо после удара украинских войск по Белгороду заявил, что киевский режим должен быть уничтожен, включая его... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T01:33
2023-12-31T01:33
владимир сальдо
белгород
херсонская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919164374_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_aa414ffa43c32d550b3bd564bd3c384b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо после удара украинских войск по Белгороду заявил, что киевский режим должен быть уничтожен, включая его руководителей. "Киевский режим должен быть уничтожен, включая его руководителей и тех, кто нажимает на пусковые кнопки", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Губернатор от имени жителей Херсонской области выразил соболезнования близким погибших от ракетного удара в Белгороде. "Херсонцы, страдающие от обстрелов киевского режима, разделяют боль белгородцев. Это бесчеловечный теракт, особенно циничный перед новогодними праздниками. Среди жертв - дети", - подчеркнул Сальдо. Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
белгород
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Центр Белгорода сразу после удара ВСУ
Центр Белгорода
2023-12-31T01:33
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919164374_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_93e616b482b93ce234b756f0996a8931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир сальдо, белгород, херсонская область , россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода, видео
Владимир Сальдо, Белгород, Херсонская область , Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Киевский режим должен быть уничтожен, заявил Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо после удара украинских войск по Белгороду заявил, что киевский режим должен быть уничтожен, включая его руководителей.
2023-12-31T01:33
true
PT0M54S
Киевский режим должен быть уничтожен, заявил Сальдо

Сальдо после атаки ВСУ на Белгород заявил, что киевский режим надо уничтожить

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС тушит автомобиль, загоревшийся ранее вследствие удара украинских войск по центру Белгорода
Сотрудник МЧС тушит автомобиль, загоревшийся ранее вследствие удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС тушит автомобиль, загоревшийся ранее вследствие удара украинских войск по центру Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо после удара украинских войск по Белгороду заявил, что киевский режим должен быть уничтожен, включая его руководителей.
«
"Киевский режим должен быть уничтожен, включая его руководителей и тех, кто нажимает на пусковые кнопки", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Губернатор от имени жителей Херсонской области выразил соболезнования близким погибших от ракетного удара в Белгороде. "Херсонцы, страдающие от обстрелов киевского режима, разделяют боль белгородцев. Это бесчеловечный теракт, особенно циничный перед новогодними праздниками. Среди жертв - дети", - подчеркнул Сальдо.
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
 
Владимир СальдоБелгородХерсонская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала