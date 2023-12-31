Киевский режим должен быть уничтожен, заявил Сальдо
Сальдо после атаки ВСУ на Белгород заявил, что киевский режим надо уничтожить
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС тушит автомобиль, загоревшийся ранее вследствие удара украинских войск по центру Белгорода
Сотрудник МЧС тушит автомобиль, загоревшийся ранее вследствие удара украинских войск по центру Белгорода. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо после удара украинских войск по Белгороду заявил, что киевский режим должен быть уничтожен, включая его руководителей.
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"Киевский режим должен быть уничтожен, включая его руководителей и тех, кто нажимает на пусковые кнопки", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Губернатор от имени жителей Херсонской области выразил соболезнования близким погибших от ракетного удара в Белгороде. "Херсонцы, страдающие от обстрелов киевского режима, разделяют боль белгородцев. Это бесчеловечный теракт, особенно циничный перед новогодними праздниками. Среди жертв - дети", - подчеркнул Сальдо.
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.