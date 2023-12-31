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Киевский режим должен быть уничтожен, заявил Сальдо

Киевский режим должен быть уничтожен, заявил Сальдо - РИА Новости, 31.12.2023

Киевский режим должен быть уничтожен, заявил Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо после удара украинских войск по Белгороду заявил, что киевский режим должен быть уничтожен, включая его... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T01:33

2023-12-31T01:33

2023-12-31T01:33

владимир сальдо

белгород

херсонская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо после удара украинских войск по Белгороду заявил, что киевский режим должен быть уничтожен, включая его руководителей. "Киевский режим должен быть уничтожен, включая его руководителей и тех, кто нажимает на пусковые кнопки", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Губернатор от имени жителей Херсонской области выразил соболезнования близким погибших от ракетного удара в Белгороде. "Херсонцы, страдающие от обстрелов киевского режима, разделяют боль белгородцев. Это бесчеловечный теракт, особенно циничный перед новогодними праздниками. Среди жертв - дети", - подчеркнул Сальдо. Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

белгород

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Центр Белгорода сразу после удара ВСУ Центр Белгорода 2023-12-31T01:33 true PT0M54S

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владимир сальдо, белгород, херсонская область , россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода, видео