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С 1 января изменятся правила для переезда соотечественников в Россию - РИА Новости, 31.12.2023
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13:07 31.12.2023 (обновлено: 17:57 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/russkiy-1919244100.html
С 1 января изменятся правила для переезда соотечественников в Россию
С 1 января изменятся правила для переезда соотечественников в Россию - РИА Новости, 31.12.2023
С 1 января изменятся правила для переезда соотечественников в Россию
C 1 января проживающие за рубежом соотечественники и желающие добровольно переселиться в Россию должны будут документально подтверждать владение русским языком, РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T13:07
2023-12-31T17:57
общество
россия
белоруссия
казахстан
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. C 1 января проживающие за рубежом соотечественники и желающие добровольно переселиться в Россию должны будут документально подтверждать владение русским языком, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации. &quot;Условием приема заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами Российской Федерации, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды&quot;, — говорится в документе.Подтвердить владение русским языком можно будет документом (или его дубликатом) о получении образования в России после 1 сентября 1991 года. Либо это может быть документ об образовании, выданный в иностранном государстве, где русский — один из государственных языков, а также решение комиссии по результатам собеседования.Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, принята указом президента в 2006 году. Она направлена на переселение на родину людей, оказавшихся после распада СССР за пределами России.
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общество, россия, белоруссия, казахстан
Общество, Россия, Белоруссия, Казахстан
С 1 января изменятся правила для переезда соотечественников в Россию

Желающие переселиться в РФ с 1 января будут подтверждать знание русского языка

© РИА Новости / Олег ВязьмитиновУчебники и пособия по русскому языку
Учебники и пособия по русскому языку - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Учебники и пособия по русскому языку. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. C 1 января проживающие за рубежом соотечественники и желающие добровольно переселиться в Россию должны будут документально подтверждать владение русским языком, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.
«

"Условием приема заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами Российской Федерации, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды", — говорится в документе.

Подтвердить владение русским языком можно будет документом (или его дубликатом) о получении образования в России после 1 сентября 1991 года. Либо это может быть документ об образовании, выданный в иностранном государстве, где русский — один из государственных языков, а также решение комиссии по результатам собеседования.
Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, принята указом президента в 2006 году. Она направлена на переселение на родину людей, оказавшихся после распада СССР за пределами России.
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