https://ria.ru/20231231/russkiy-1919244100.html

С 1 января изменятся правила для переезда соотечественников в Россию

С 1 января изменятся правила для переезда соотечественников в Россию - РИА Новости, 31.12.2023

С 1 января изменятся правила для переезда соотечественников в Россию

C 1 января проживающие за рубежом соотечественники и желающие добровольно переселиться в Россию должны будут документально подтверждать владение русским языком, РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T13:07

2023-12-31T13:07

2023-12-31T17:57

общество

россия

белоруссия

казахстан

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. C 1 января проживающие за рубежом соотечественники и желающие добровольно переселиться в Россию должны будут документально подтверждать владение русским языком, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации. "Условием приема заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами Российской Федерации, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды", — говорится в документе.Подтвердить владение русским языком можно будет документом (или его дубликатом) о получении образования в России после 1 сентября 1991 года. Либо это может быть документ об образовании, выданный в иностранном государстве, где русский — один из государственных языков, а также решение комиссии по результатам собеседования.Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, принята указом президента в 2006 году. Она направлена на переселение на родину людей, оказавшихся после распада СССР за пределами России.

https://ria.ru/20231228/strelba-1918774073.html

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общество, россия, белоруссия, казахстан