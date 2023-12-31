https://ria.ru/20231231/rossiya-1919228824.html

Россия и США уничтожат Европу

Россия и США уничтожат Европу - РИА Новости, 31.12.2023

Россия и США уничтожат Европу

Страна потихоньку готовится провожать в кругу близких не самый простой 2023 год и уже можно подвести краткие итоги. Нужно отметить, что на протяжении последних... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T10:45

2023-12-31T10:45

2023-12-31T10:59

аналитика

россия

сша

европа

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

колумнисты - авторы

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Страна потихоньку готовится провожать в кругу близких не самый простой 2023 год и уже можно подвести краткие итоги. Нужно отметить, что на протяжении последних двенадцати месяцев антироссийское сообщество продолжало заниматься самовнушением, в миллионный раз повторяя мантру о неминуемом крахе нашей страны, крушении экономики, неотвратимой нищете и поражении на фронте. При этом только глухой не заметил изменений общей тональности этой информационно-идеологической медитации, голосам и текстам которой явно не хватает уверенности, а общая атмосфера уныла донельзя. Наиболее разительный контраст отмечается в прессе Европейского союза.Оно и понятно. Под занавес уходящего года рядом важных заявлений отметился вице-премьер Александр Новак, одно из них напрямую касалось текущих тенденций в экономике Европы, а именно, что по итогам двух последних лет потребление природного газа в ЕС сократилось на 100 миллиардов кубометров. Обратим ваше внимание, речь идет не о потребности, то есть о цифрах теоретических расчетов и ожиданий, которые ежегодно публикуются профильными министерствами и ведомствами, а о потреблении. То есть о фактическом объеме ключевого топлива, которое уже израсходовано на практические нужды, от генерации электричества до производства сельскохозяйственных удобрений.Не секрет, что по итогам 2021-го потребность Евросоюза в природном газе составляла порядка 500 миллиардов кубометров, то есть за два последних года, когда началась СВО и послушные европейские правительства стали с мясом рвать торгово-экономические связи с Россией, потребление рухнуло на двадцать процентов. Современная научная экономическая модель утверждает, что если в государстве или странах внутри единого образования не наблюдается резкого падения численности населения, то сокращение потребления первичных энергоресурсов означает только одно — проблемы реального сектора, падение объемов производства и ВВП. В прошлом мы неоднократно писали об этих процессах, за что частенько подвергались критике со стороны читателей-скептиков.Дадим слово предельно демократическому источнику, а именно крупному японскому банку MUFG, который, оказывается, тщательно отслеживает состояние экономики Старого Света и даже выпустил объемный доклад под названием "Деиндустриализация Европы". В документе перечислены пятьдесят промышленных предприятий, которые выпускали азотные удобрения и закрылись в текущем году.Помимо прочих, это Yara Porsgrunn (Норвегия), Yara Sluiskil, OCI Sittard и OCI BioMSN (Нидерланды), CF Fertilizers и Versalis Grangemouth (Британия), INOVVIN Tavaux, Borealis Rouen (Франция), BASF Ludwigshafen, DOMO Leuna, Kronos Leverkuzen, Venator Duisburg (Германия). А также целая букет аналогичных предприятий в Польше, Чехии, Австрии, Литве, Румынии, Венгрии, Хорватии, Болгарии, Испании и Италии. Сюда же можно добавить производителя шин Continental, который закрылся, хотя отчаянно пытался восстановить европейское производство. Всемирно известную Tesla, что буквально посередине Атлантики развернулась обратно в США, записав в прямые убытки расходы на подготовку производственной площадки неподалеку от Берлина.И многие, многие другие. Список длинный.Нужно отметить, что рядовые европейцы в своей массе ничуть не глупее нас с вами, а потому рейтинги пока еще правящих партий Европы демонстрируют исторические антирекорды. Естественно, власти отказываются признавать себя куклами-петрушками с американской рукой под юбкой, а потому уже сейчас усиленно формируют постулат, что во всем происходящем виновата Россия и только она.Пару недель назад Олаф Шольц в одном из своих выступлений прямым текстом заявил, что европейская экономика загибается, потому что лично Владимир Путин перекрыл подачу газа. Не ЕС аннулировал действующие контракты, не поляки с украинцами предельно усложнили прокачку через свои земли, не США с Британией запретили страховать морские перевозки и были взорваны три нитки "Северных потоков". Во всем виновата Россия и лично Путин.Впрочем, тамошняя оголтелая идеология — это не наша проблема. У украинцев, столь обожаемых Европой, есть замечательная поговорка: "видели глаза, что покупали, теперь ешьте, хоть повылезайте".Посмотрим, что за аналогичный период произошло с Россией.Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что доходы федерального бюджета за текущий год превысили план, но именно за счет поступлений вне нефтегазового сектора. Конкретнее, общие доходы увеличились на 3,1 триллиона рублей, при этом поступления от нефти и газа остались неизменными — 8,9 триллиона.Одновременно западные финансовые институты, среди которых J.P Morgan, S&P Global PMI, Unicredit Bank Austria опубликовали данные индекса деловой активности главных экономик мира по состоянию на конец сентября. Глобальный бизнес сжался на три условные единицы, причем худшие результаты продемонстрировали такие страны, как Британия, Польша, Нидерланды, Чехия и Австрия. Всего по еврозоне индекс деловой активности откатился с 50 до 42, а в некогда богатой и процветающей Германии до 39.Можно не верить, но лидерами рейтинга числятся Казахстан и Россия. В нашей стране отмечается рост с условной отметки 50 до 55.В завершение процитируем заявление нашего министерства финансов. В нем говорится, что по итогам 2023 года рост внутреннего валового продукта составит не менее 3,5 процента. Россия достигла этого показателя, находясь под беспрецедентными санкциями и ограничениями, когда еще год назад те же агентства и эксперты предрекали нам с вами гиперинфляцию, дефолт, пустые полки магазинов, голодные бунты, развал фронта и гражданскую войну.Россия, ее общество и государство, экономика и промышленность выстояли и победили. С наступающим Новым годом!

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https://ria.ru/20231229/itogi_goda-1918842705.html

https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html

https://ria.ru/20231220/almazy-1916818014.html

https://ria.ru/20231213/sanktsii_protiv_rossii-1915410737.html

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аналитика, россия, сша, европа, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, колумнисты - авторы, новый год