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Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:04 31.12.2023 (обновлено: 07:42 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/rasstrel-1919203514.html
Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ
Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ - РИА Новости, 31.12.2023
Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ
Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих боевиков ВСУ, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предоставив агентству подтверждающие... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T03:04
2023-12-31T07:42
специальная военная операция на украине
херсонская область
донецкая народная республика
днепр (город)
в мире
денис пушилин
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих боевиков ВСУ, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предоставив агентству подтверждающие видеокадры, снятые с беспилотника."ВСУ применяют тактику заградотрядов, ими они пытаются удержать мобилизованных и силы теробороны, не желающие умирать на позициях", - сказал собеседник агентства. На имеющих в распоряжении РИА Новости кадрах, которые опубликованы в Telegram-канале агентства, отчетливо видно, как российские военные штурмуют украинский опорный пункт. Как только двое российских бойцов заходят в окоп, с другой его стороны в сторону тыловых позиций начинают убегать пятеро солдат ВСУ. Но после того как бегущие добрались до своего окопа, засевший там украинский заградотряд начал стрелять по своим товарищам, после чего забросал их гранатами. Один из отступивших солдат ВСУ пытался убежать еще дальше в тыл, но боевики из заградотряда заметили его и начали стрелять в спину.Через некоторое время, как видно на видеокадрах, по позициям украинского заградотряда прилетел дрон-камикадзе, после чего там произошел сильный взрыв. Факты использования киевским режимом заградотрядов отмечаются регулярно. Так, в середине октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что заградотряд открыл огонь по боевикам ВСУ за отказ форсировать Днепр. В начале октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа. По его словам, в заградотряды подбирают боевиков "из оголтелых националистических батальонов", задача которых — не допускать отступления и сдачи в плен, причем порой даже просто при наличии подозрений боевики уничтожают целые группы бойцов ВСУ, которые стараются сохранить себе жизнь, сдавшись в плен.
https://ria.ru/20231222/plennyy-1917588975.html
херсонская область
донецкая народная республика
днепр (город)
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херсонская область , донецкая народная республика, днепр (город), в мире, денис пушилин, владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Днепр (город), В мире, Денис Пушилин, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ

Беспилотник снял кадры расстрела бегущих бойцов ВСУ заградотрядом

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих боевиков ВСУ, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предоставив агентству подтверждающие видеокадры, снятые с беспилотника.
«
"ВСУ применяют тактику заградотрядов, ими они пытаются удержать мобилизованных и силы теробороны, не желающие умирать на позициях", - сказал собеседник агентства.
На имеющих в распоряжении РИА Новости кадрах, которые опубликованы в Telegram-канале агентства, отчетливо видно, как российские военные штурмуют украинский опорный пункт. Как только двое российских бойцов заходят в окоп, с другой его стороны в сторону тыловых позиций начинают убегать пятеро солдат ВСУ. Но после того как бегущие добрались до своего окопа, засевший там украинский заградотряд начал стрелять по своим товарищам, после чего забросал их гранатами. Один из отступивших солдат ВСУ пытался убежать еще дальше в тыл, но боевики из заградотряда заметили его и начали стрелять в спину.
Через некоторое время, как видно на видеокадрах, по позициям украинского заградотряда прилетел дрон-камикадзе, после чего там произошел сильный взрыв.
Факты использования киевским режимом заградотрядов отмечаются регулярно. Так, в середине октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что заградотряд открыл огонь по боевикам ВСУ за отказ форсировать Днепр. В начале октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа. По его словам, в заградотряды подбирают боевиков "из оголтелых националистических батальонов", задача которых — не допускать отступления и сдачи в плен, причем порой даже просто при наличии подозрений боевики уничтожают целые группы бойцов ВСУ, которые стараются сохранить себе жизнь, сдавшись в плен.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаДнепр (город)В миреДенис ПушилинВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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