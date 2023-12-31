https://ria.ru/20231231/rasstrel-1919203514.html

Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ

Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ - РИА Новости, 31.12.2023

Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ

Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих боевиков ВСУ, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предоставив агентству подтверждающие... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T03:04

2023-12-31T03:04

2023-12-31T07:42

специальная военная операция на украине

херсонская область

донецкая народная республика

днепр (город)

в мире

денис пушилин

владимир сальдо

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_9b911ba353444596dafca88b62f1f381.jpg

ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих боевиков ВСУ, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предоставив агентству подтверждающие видеокадры, снятые с беспилотника."ВСУ применяют тактику заградотрядов, ими они пытаются удержать мобилизованных и силы теробороны, не желающие умирать на позициях", - сказал собеседник агентства. На имеющих в распоряжении РИА Новости кадрах, которые опубликованы в Telegram-канале агентства, отчетливо видно, как российские военные штурмуют украинский опорный пункт. Как только двое российских бойцов заходят в окоп, с другой его стороны в сторону тыловых позиций начинают убегать пятеро солдат ВСУ. Но после того как бегущие добрались до своего окопа, засевший там украинский заградотряд начал стрелять по своим товарищам, после чего забросал их гранатами. Один из отступивших солдат ВСУ пытался убежать еще дальше в тыл, но боевики из заградотряда заметили его и начали стрелять в спину.Через некоторое время, как видно на видеокадрах, по позициям украинского заградотряда прилетел дрон-камикадзе, после чего там произошел сильный взрыв. Факты использования киевским режимом заградотрядов отмечаются регулярно. Так, в середине октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что заградотряд открыл огонь по боевикам ВСУ за отказ форсировать Днепр. В начале октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа. По его словам, в заградотряды подбирают боевиков "из оголтелых националистических батальонов", задача которых — не допускать отступления и сдачи в плен, причем порой даже просто при наличии подозрений боевики уничтожают целые группы бойцов ВСУ, которые стараются сохранить себе жизнь, сдавшись в плен.

https://ria.ru/20231222/plennyy-1917588975.html

херсонская область

донецкая народная республика

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , донецкая народная республика, днепр (город), в мире, денис пушилин, владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф