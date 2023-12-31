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Россия фиксирует зверства Киева и вне периода СВО, сообщил Лавров - РИА Новости, 31.12.2023
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03:54 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/rassledovanie-1919205179.html
Россия фиксирует зверства Киева и вне периода СВО, сообщил Лавров
Россия фиксирует зверства Киева и вне периода СВО, сообщил Лавров - РИА Новости, 31.12.2023
Россия фиксирует зверства Киева и вне периода СВО, сообщил Лавров
Российские правоохранительные органы тщательно фиксируют творимые украинскими неонацистами зверства, не ограничиваясь периодом проведения специальной военной... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T03:54
2023-12-31T03:54
сергей лавров
россия
донбасс
в мире
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские правоохранительные органы тщательно фиксируют творимые украинскими неонацистами зверства, не ограничиваясь периодом проведения специальной военной операции, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Расследование преступлений киевского режима уже ведется. Российские правоохранительные органы тщательно фиксируют и документируют творимые украинскими неонацистами зверства, не ограничиваясь при этом периодом проведения специальной военной операции", - сказал он.По словам министра, "страдания мирного населения Донбасса начались гораздо раньше, еще в 2014 году". Он отметил, что "виновные в них также будут привлечены к ответственности".
https://ria.ru/20231231/nebenzya-1919196722.html
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сергей лавров, россия, донбасс, в мире
Сергей Лавров, Россия, Донбасс, В мире
Россия фиксирует зверства Киева и вне периода СВО, сообщил Лавров

Лавров: Россия фиксирует зверства украинских неонацистов не только за период СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские правоохранительные органы тщательно фиксируют творимые украинскими неонацистами зверства, не ограничиваясь периодом проведения специальной военной операции, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Расследование преступлений киевского режима уже ведется. Российские правоохранительные органы тщательно фиксируют и документируют творимые украинскими неонацистами зверства, не ограничиваясь при этом периодом проведения специальной военной операции", - сказал он.
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По словам министра, "страдания мирного населения Донбасса начались гораздо раньше, еще в 2014 году". Он отметил, что "виновные в них также будут привлечены к ответственности".
 
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