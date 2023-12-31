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Защищать небо над Россией в праздники будут порядка 20 тысяч военных - РИА Новости, 31.12.2023
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03:08 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/pvo-1919203872.html
Защищать небо над Россией в праздники будут порядка 20 тысяч военных
Защищать небо над Россией в праздники будут порядка 20 тысяч военных - РИА Новости, 31.12.2023
Защищать небо над Россией в праздники будут порядка 20 тысяч военных
Около 20 тысяч военнослужащих будут обеспечивать противовоздушную оборону России в новогодние праздники, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T03:08
2023-12-31T03:08
россия
новый год
безопасность
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Около 20 тысяч военнослужащих будут обеспечивать противовоздушную оборону России в новогодние праздники, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении. В военном ведомстве также уточнили, что в новогоднюю ночь на боевое дежурство заступят более 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил РФ. Боевые расчеты объединения будут нести службы в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений радиотехнических войск, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей.
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россия, новый год, безопасность
Россия, Новый год, Безопасность
Защищать небо над Россией в праздники будут порядка 20 тысяч военных

Обеспечивать ПВО-ПРО в новогодние праздники будут порядка 20 тысяч военных

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Около 20 тысяч военнослужащих будут обеспечивать противовоздушную оборону России в новогодние праздники, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве также уточнили, что в новогоднюю ночь на боевое дежурство заступят более 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил РФ.
Боевые расчеты объединения будут нести службы в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений радиотехнических войск, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей.
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