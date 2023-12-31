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Путин поздравил командующих группировками войск с Новым годом
Путин поздравил командующих группировками войск с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2023
Путин поздравил командующих группировками войск с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил командующих группировками войск с наступающим Новым годом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T22:18
2023-12-31T22:18
2023-12-31T23:18
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командующих группировками войск с наступающим Новым годом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент Путин в преддверии Нового года поздравил командующих группировками войск", — сказал он.По словам чиновника, речь идет о южном, центральном, западном, восточном, а также херсонском и запорожском направлениях.Уточняется, что российский лидер поздравлял военачальников по телефону.
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россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил командующих группировками войск с Новым годом
Песков: Путин поздравил командующих группировками войск с Новым годом
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командующих группировками войск с наступающим Новым годом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин в преддверии Нового года поздравил командующих группировками войск", — сказал он.
По словам чиновника, речь идет о южном, центральном, западном, восточном, а также херсонском и запорожском направлениях.
Уточняется, что российский лидер поздравлял военачальников по телефону.