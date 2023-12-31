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Путин поздравил командующих группировками войск с Новым годом

Путин поздравил командующих группировками войск с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2023

Путин поздравил командующих группировками войск с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил командующих группировками войск с наступающим Новым годом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T22:18

2023-12-31T22:18

2023-12-31T23:18

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командующих группировками войск с наступающим Новым годом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент Путин в преддверии Нового года поздравил командующих группировками войск", — сказал он.По словам чиновника, речь идет о южном, центральном, западном, восточном, а также херсонском и запорожском направлениях.Уточняется, что российский лидер поздравлял военачальников по телефону.

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россия, владимир путин, общество