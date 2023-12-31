https://ria.ru/20231231/putin-1919273330.html
Новогоднее обращение Владимира Путина. Трансляция
Новогоднее обращение Владимира Путина. Трансляция - РИА Новости, 31.12.2023
Новогоднее обращение Владимира Путина. Трансляция
Владимир Путин выступает с новогодним обращением к россиянам. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T23:57
2023-12-31T23:57
2023-12-31T23:57
владимир путин
новый год
россия
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Владимир Путин выступает с новогодним обращением к россиянам.
россия
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LIVE: Новогоднее обращение Путина к россиянам
LIVE: Новогоднее обращение Путина к россиянам
2023-12-31T23:57
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владимир путин, новый год, россия, видео
Владимир Путин, Новый год, Россия
Новогоднее обращение Владимира Путина. Трансляция
Владимир Путин выступает с новогодним обращением к россиянам.
2023-12-31T23:57
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PT8M55S
Владимир Путин выступает с новогодним обращением к россиянам.