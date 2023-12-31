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Во Франции рассказали о "величайшем подарке" Путину - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 31.12.2023 (обновлено: 18:01 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/putin-1919261700.html
Во Франции рассказали о "величайшем подарке" Путину
Во Франции рассказали о "величайшем подарке" Путину - РИА Новости, 31.12.2023
Во Франции рассказали о "величайшем подарке" Путину
Имея все возможности для того, чтобы удержать позиции на Украине и, возможно, снова повести свою армию в наступление, Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T15:45
2023-12-31T18:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
владимир путин
украина
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В следующем году президент России Владимир Путин закрепит достигнутые успехи, пишет французская газета Le Figaro. "Имея все возможности для того, чтобы удержать позиции на Украине и, возможно, снова повести свою армию в наступление, Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США", — говорится в публикации. Так, начавшаяся предвыборная гонка показала, что поддержка киевского режима в Соединенных Штатах пошатнулась, а российский лидер может получить величайший подарок — возвращение Дональда Трампа в Белый дом, отмечает издание."Такой поборник национальных интересов, как Трамп, в лучшем случае мог бы предложить российскому президенту на блюдечке развал НАТО", — резюмировалось в материале. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919235355.html
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в мире, россия, франция, владимир путин, украина, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, сша, евросоюз, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Владимир Путин, Украина, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины, США, Евросоюз, Владимир Зеленский
Во Франции рассказали о "величайшем подарке" Путину

Le Figaro: США могут сделать Путину величайший подарок в 2024 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В следующем году президент России Владимир Путин закрепит достигнутые успехи, пишет французская газета Le Figaro.

"Имея все возможности для того, чтобы удержать позиции на Украине и, возможно, снова повести свою армию в наступление, Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
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Так, начавшаяся предвыборная гонка показала, что поддержка киевского режима в Соединенных Штатах пошатнулась, а российский лидер может получить величайший подарок — возвращение Дональда Трампа в Белый дом, отмечает издание.

"Такой поборник национальных интересов, как Трамп, в лучшем случае мог бы предложить российскому президенту на блюдечке развал НАТО", — резюмировалось в материале.

ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.

На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияВладимир ПутинУкраинаДональд ТрампНАТОВооруженные силы УкраиныСШАЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
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