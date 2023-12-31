https://ria.ru/20231231/putin-1919261700.html

Во Франции рассказали о "величайшем подарке" Путину

Во Франции рассказали о "величайшем подарке" Путину - РИА Новости, 31.12.2023

Во Франции рассказали о "величайшем подарке" Путину

Имея все возможности для того, чтобы удержать позиции на Украине и, возможно, снова повести свою армию в наступление, Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T15:45

2023-12-31T15:45

2023-12-31T18:01

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В следующем году президент России Владимир Путин закрепит достигнутые успехи, пишет французская газета Le Figaro. "Имея все возможности для того, чтобы удержать позиции на Украине и, возможно, снова повести свою армию в наступление, Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США", — говорится в публикации. Так, начавшаяся предвыборная гонка показала, что поддержка киевского режима в Соединенных Штатах пошатнулась, а российский лидер может получить величайший подарок — возвращение Дональда Трампа в Белый дом, отмечает издание."Такой поборник национальных интересов, как Трамп, в лучшем случае мог бы предложить российскому президенту на блюдечке развал НАТО", — резюмировалось в материале. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231231/ukraina-1919235355.html

https://ria.ru/20231231/ukraina-1919226162.html

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