Во Франции рассказали о "величайшем подарке" Путину
Le Figaro: США могут сделать Путину величайший подарок в 2024 году
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В следующем году президент России Владимир Путин закрепит достигнутые успехи, пишет французская газета Le Figaro.
"Имея все возможности для того, чтобы удержать позиции на Украине и, возможно, снова повести свою армию в наступление, Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США", — говорится в публикации.
"Имея все возможности для того, чтобы удержать позиции на Украине и, возможно, снова повести свою армию в наступление, Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США", — говорится в публикации.
Так, начавшаяся предвыборная гонка показала, что поддержка киевского режима в Соединенных Штатах пошатнулась, а российский лидер может получить величайший подарок — возвращение Дональда Трампа в Белый дом, отмечает издание.
"Такой поборник национальных интересов, как Трамп, в лучшем случае мог бы предложить российскому президенту на блюдечке развал НАТО", — резюмировалось в материале.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
"Такой поборник национальных интересов, как Трамп, в лучшем случае мог бы предложить российскому президенту на блюдечке развал НАТО", — резюмировалось в материале.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.