https://ria.ru/20231231/putin-1919256891.html
Новогоднее обращение Путина продлилось около четырех минут
Новогоднее обращение Путина продлилось около четырех минут - РИА Новости, 31.12.2023
Новогоднее обращение Путина продлилось около четырех минут
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, показанное на Камчатке, продлилось около 4 минут. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T15:11
2023-12-31T15:11
2023-12-31T15:11
общество
россия
камчатка
владимир путин
новый год
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, показанное на Камчатке, продлилось около 4 минут. Глава государства в нем обратился к тем, кто участвует в спецоперации, а также к российским семьям. Обратился к россиянам президент на традиционном фоне - у стен Кремля.
https://ria.ru/20231231/medvedev-1919255575.html
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общество, россия, камчатка, владимир путин, новый год
Общество, Россия, Камчатка, Владимир Путин, Новый год
Новогоднее обращение Путина продлилось около четырех минут
Новогоднее обращение Путина, показанное на Камчатке, продлилось около 4 минут