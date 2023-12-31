https://ria.ru/20231231/putin-1919256891.html

Новогоднее обращение Путина продлилось около четырех минут

Новогоднее обращение Путина продлилось около четырех минут - РИА Новости, 31.12.2023

Новогоднее обращение Путина продлилось около четырех минут

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, показанное на Камчатке, продлилось около 4 минут. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T15:11

2023-12-31T15:11

2023-12-31T15:11

общество

россия

камчатка

владимир путин

новый год

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, показанное на Камчатке, продлилось около 4 минут. Глава государства в нем обратился к тем, кто участвует в спецоперации, а также к российским семьям. Обратился к россиянам президент на традиционном фоне - у стен Кремля.

https://ria.ru/20231231/medvedev-1919255575.html

россия

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2023

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общество, россия, камчатка, владимир путин, новый год