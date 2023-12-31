https://ria.ru/20231231/pozdravlenie-1919289569.html

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Новым годом

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2023

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Новым годом

Идти по жизненному пути с верой в Бога, которая помогает преодолевать все тяготы, скорби и страхи, пожелал верующим патриарх Московский и всея Руси Кирилл и... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T20:21

2023-12-31T20:21

2023-12-31T20:21

религия

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

новый год

общество

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Идти по жизненному пути с верой в Бога, которая помогает преодолевать все тяготы, скорби и страхи, пожелал верующим патриарх Московский и всея Руси Кирилл и поздравил их с наступающим Новым годом. Ранее он совершил в столичном храме Христа Спасителя молебное пение на новолетие. "Вас, мои дорогие владыки, отцы, братья сестры, все присутствующие здесь, и те, кто за пределами этого храма имеют возможность сегодня вместе с нами молиться - всех сердечно поздравляю с наступающим новолетием!", - сказал патриарх Кирилл. Он напомнил о пословице "Страшен сон, но милостив Бог". "Много страшного бывает в этой жизни, но если мы с Богом, то все эти страхи превращаются в сон, то есть в проходящее и не приносящее вреда человеку. Вот почему вера православная - спасительная не только для души в "будущем веке", но является спасительной опорой и в этой жизни. Потому, какие бы обстоятельства не окружали нас, сохраняя веру в Господа, обращаясь с горячей молитвой к нему об Отечестве нашем, о народе, о Церкви и о каждом из нас - мы обретаем возможность быть с Богом, преодолевать все тяготы, трудности и опасности сего века", - заметил патриарх Кирилл. "Да поможет нам Господь именно так - с упованием взирая в будущее, с надеждой, храня веру в сердце - идти по жизненному пути, помня, что с нами Бог", - заключил предстоятель Русской церкви. Ранее в воскресенье он призвал молиться о России, воинстве, "прекращении междоусобной брани", исцелении политических конфликтов и справедливом мире в новом году. Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие — особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на грядущий год для себя, семьи и отечества. Обычно эта служба проходит вечером накануне Нового года. Также в Церкви распространена традиция (не во всех храмах) служить Божественную литургию в ночь с 31 на 1 января. Таким образом, некоторые верующие встречают светский новый год в храме. Для прихожан РПЦ светский Новый год приходится на время поста и подготовки к Рождеству Христову, которое отмечают 7 января. До 1918 года в России праздновали Рождество 25 декабря по юлианскому календарю - по нему жили и церковь, и светская власть. В 1918 году власти перешли на григорианский календарь, а церковь - нет. Церковь продолжает праздновать Рождество 25 декабря, но в нынешнем светском календаре (григорианском), который используется в России, этот день приходится на 7 января. Поэтому сейчас Новый год празднуют перед Рождеством Христовым, а "старый", или "по старому стилю" – в ночь с 13 на 14 января. Кроме того, в Церкви есть еще один "новый год" – богослужебный, он начинается 1 сентября.

https://ria.ru/20231231/obychai-1915598141.html

https://ria.ru/20231231/olenevodstvo-1918147836.html

https://ria.ru/20231128/mir-1912458749.html

https://ria.ru/20231126/patriarkh-1911948181.html

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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, новый год, общество