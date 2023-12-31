https://ria.ru/20231231/postradavshie-1919278516.html
Генконсул сообщил о состоянии пострадавших на Пхукете россиян
Генконсул сообщил о состоянии пострадавших на Пхукете россиян - РИА Новости, 31.12.2023
Генконсул сообщил о состоянии пострадавших на Пхукете россиян
Генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов сообщил РИА Новости о состоянии российских граждан, пострадавших в воскресенье при крушении скоростного... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T18:25
2023-12-31T18:25
2023-12-31T18:25
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БАНГКОК, 31 дек – РИА Новости. Генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов сообщил РИА Новости о состоянии российских граждан, пострадавших в воскресенье при крушении скоростного катера, в результате которого погибла пятилетняя россиянка. Ранее сообщалось, что во второй половине дня в воскресенье катер с россиянами на борту врезался в скалу у берега одного из ближайших к Пхукету островов. На катере находились семеро россиян, капитан катера и его помощник. В результате крушения погибла пятилетняя девочка, гражданка России, еще шестеро россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы Пхукета. "Наши дипломаты посетили всех пострадавших, которым сейчас оказывают медицинскую помощь в больницах Пхукета. У россиян травмы различной степени тяжести – от тяжелых переломов конечностей и сильных ушибов с повреждением внутренних органов до менее тяжелых ушибов и ссадин", - рассказал агентству глава российского дипучреждения. Соснов добавил, что по словам врачей, для излечения россиян, получивших тяжелые травмы, может понадобиться около месяца или более.
https://ria.ru/20231213/pogibshie-1915566839.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхукет (остров), россия, владимир соснов, таиланд
Туризм, Пхукет (остров), Россия, Владимир Соснов, Таиланд
Генконсул сообщил о состоянии пострадавших на Пхукете россиян
Генконсул: у россиян, пострадавших на Пхукете, травмы различной степени тяжести
БАНГКОК, 31 дек – РИА Новости. Генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов сообщил РИА Новости о состоянии российских граждан, пострадавших в воскресенье при крушении скоростного катера, в результате которого погибла пятилетняя россиянка.
Ранее сообщалось, что во второй половине дня в воскресенье катер с россиянами на борту врезался в скалу у берега одного из ближайших к Пхукету островов. На катере находились семеро россиян, капитан катера и его помощник. В результате крушения погибла пятилетняя девочка, гражданка России, еще шестеро россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы Пхукета.
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"Наши дипломаты посетили всех пострадавших, которым сейчас оказывают медицинскую помощь в больницах Пхукета. У россиян травмы различной степени тяжести – от тяжелых переломов конечностей и сильных ушибов с повреждением внутренних органов до менее тяжелых ушибов и ссадин", - рассказал агентству глава российского дипучреждения.
Соснов добавил, что по словам врачей, для излечения россиян, получивших тяжелые травмы, может понадобиться около месяца или более.
В Таиланде в этом году погибли более 120 россиян