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Генконсул сообщил о состоянии пострадавших на Пхукете россиян - РИА Новости, 31.12.2023
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Туризм
 
18:25 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/postradavshie-1919278516.html
Генконсул сообщил о состоянии пострадавших на Пхукете россиян
Генконсул сообщил о состоянии пострадавших на Пхукете россиян - РИА Новости, 31.12.2023
Генконсул сообщил о состоянии пострадавших на Пхукете россиян
Генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов сообщил РИА Новости о состоянии российских граждан, пострадавших в воскресенье при крушении скоростного... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T18:25
2023-12-31T18:25
туризм
пхукет (остров)
россия
владимир соснов
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БАНГКОК, 31 дек – РИА Новости. Генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов сообщил РИА Новости о состоянии российских граждан, пострадавших в воскресенье при крушении скоростного катера, в результате которого погибла пятилетняя россиянка. Ранее сообщалось, что во второй половине дня в воскресенье катер с россиянами на борту врезался в скалу у берега одного из ближайших к Пхукету островов. На катере находились семеро россиян, капитан катера и его помощник. В результате крушения погибла пятилетняя девочка, гражданка России, еще шестеро россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы Пхукета. "Наши дипломаты посетили всех пострадавших, которым сейчас оказывают медицинскую помощь в больницах Пхукета. У россиян травмы различной степени тяжести – от тяжелых переломов конечностей и сильных ушибов с повреждением внутренних органов до менее тяжелых ушибов и ссадин", - рассказал агентству глава российского дипучреждения. Соснов добавил, что по словам врачей, для излечения россиян, получивших тяжелые травмы, может понадобиться около месяца или более.
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пхукет (остров), россия, владимир соснов, таиланд
Туризм, Пхукет (остров), Россия, Владимир Соснов, Таиланд
Генконсул сообщил о состоянии пострадавших на Пхукете россиян

Генконсул: у россиян, пострадавших на Пхукете, травмы различной степени тяжести

© iStock.com / MosayMayПляж на острове Пхукет, Таиланд
Пляж на острове Пхукет, Таиланд - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© iStock.com / MosayMay
Пляж на острове Пхукет, Таиланд. Архивное фото
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БАНГКОК, 31 дек – РИА Новости. Генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов сообщил РИА Новости о состоянии российских граждан, пострадавших в воскресенье при крушении скоростного катера, в результате которого погибла пятилетняя россиянка.
Ранее сообщалось, что во второй половине дня в воскресенье катер с россиянами на борту врезался в скалу у берега одного из ближайших к Пхукету островов. На катере находились семеро россиян, капитан катера и его помощник. В результате крушения погибла пятилетняя девочка, гражданка России, еще шестеро россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы Пхукета.
«
"Наши дипломаты посетили всех пострадавших, которым сейчас оказывают медицинскую помощь в больницах Пхукета. У россиян травмы различной степени тяжести – от тяжелых переломов конечностей и сильных ушибов с повреждением внутренних органов до менее тяжелых ушибов и ссадин", - рассказал агентству глава российского дипучреждения.
Соснов добавил, что по словам врачей, для излечения россиян, получивших тяжелые травмы, может понадобиться около месяца или более.
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ТуризмПхукет (остров)РоссияВладимир СосновТаиланд
 
 
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