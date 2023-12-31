https://ria.ru/20231231/postradavshie-1919278516.html

Генконсул сообщил о состоянии пострадавших на Пхукете россиян

Генконсул сообщил о состоянии пострадавших на Пхукете россиян - РИА Новости, 31.12.2023

Генконсул сообщил о состоянии пострадавших на Пхукете россиян

Генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов сообщил РИА Новости о состоянии российских граждан, пострадавших в воскресенье при крушении скоростного... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T18:25

2023-12-31T18:25

2023-12-31T18:25

туризм

пхукет (остров)

россия

владимир соснов

таиланд

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БАНГКОК, 31 дек – РИА Новости. Генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов сообщил РИА Новости о состоянии российских граждан, пострадавших в воскресенье при крушении скоростного катера, в результате которого погибла пятилетняя россиянка. Ранее сообщалось, что во второй половине дня в воскресенье катер с россиянами на борту врезался в скалу у берега одного из ближайших к Пхукету островов. На катере находились семеро россиян, капитан катера и его помощник. В результате крушения погибла пятилетняя девочка, гражданка России, еще шестеро россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы Пхукета. "Наши дипломаты посетили всех пострадавших, которым сейчас оказывают медицинскую помощь в больницах Пхукета. У россиян травмы различной степени тяжести – от тяжелых переломов конечностей и сильных ушибов с повреждением внутренних органов до менее тяжелых ушибов и ссадин", - рассказал агентству глава российского дипучреждения. Соснов добавил, что по словам врачей, для излечения россиян, получивших тяжелые травмы, может понадобиться около месяца или более.

https://ria.ru/20231213/pogibshie-1915566839.html

пхукет (остров)

россия

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пхукет (остров), россия, владимир соснов, таиланд