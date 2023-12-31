https://ria.ru/20231231/podpole-1919267665.html

Подполье сообщило подробности об ударах по "Правому сектору*" и "Кракену"

Подполье сообщило подробности об ударах по "Правому сектору*" и "Кракену" - РИА Новости, 31.12.2023

Подполье сообщило подробности об ударах по "Правому сектору*" и "Кракену"

Удары по Харькову были нацелены на здания, в которых располагались украинские националисты из "Правого сектора*" и "Кракена" (запрещенные в России... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T16:24

2023-12-31T16:24

2023-12-31T16:46

специальная военная операция на украине

безопасность

харьков

россия

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сергей лебедев

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Удары по Харькову были нацелены на здания, в которых располагались украинские националисты из "Правого сектора*" и "Кракена" (запрещенные в России экстремистские организации), сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные пророссийского харьковского подполья и предоставив кадры пожара на одном из пораженных объектов националистов. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России в ответ на украинский теракт в Белгороде поразили украинские центры принятия решений и военные объекты в Харькове. "На видео, которое прислали харьковские товарищи, виден пожар после попадания в здание, где, по данным нашей агентуры, находились националисты "Правого сектора*" и "Кракена". Также удар пришёлся по Институту метрологии, в котором, по сведениям местного подполья, работали и проводили встречи офицеры ВСУ и националисты из "Кракена", - сказал собеседник агентства.По словам Лебедева, подполью известно, что большую часть членов националистических подразделений расселили по хостелам и в жилых домах вдоль улицы Рымарской, за театром Пушкина, а также от улицы Гуданова до Политехнической. На кадрах, предоставленных Лебедевым, виден большой очаг огня после ракетного удара. Подпольщики сообщают, что после взрывов, по улице Шевченко возле областного ГАИ в спешке уезжало множество националистов на пикапах с пулеметами в сторону Салтовского шоссе. "СБУ категорически запретила снимать поврежденные дома со стороны двора, туда пускали только машины скорых и военных. По данным наших товарищей из Харькова, поздно вечером и ночью были уничтожены офицеры ГУР и харьковского СБУ. А также до 200 иностранных наемников и бандеровцев", - сообщил Лебедев. По данным Минобороны, в частности, был нанесен ракетный удар по бывшей гостинице "Харьков Палас", где находились представители ВСУ и ГУР, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, а также 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории РФ. Также ударами высокоточных ракет по зданию СБУ в Харькове ликвидированы представители этой спецслужбы, иностранные наёмники и боевики "Кракена", непосредственно готовившие диверсии на территории России.* Запрещенная в России экстремистская организация

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Координатор николаевского подполья об ударах по Харькову Координатор николаевского подполья об ударах по Харькову 2023-12-31T16:24 true PT1M16S

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безопасность, харьков, россия, белгород, сергей лебедев, служба безопасности украины, вооруженные силы украины