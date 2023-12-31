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Подполье сообщило подробности об ударах по "Правому сектору*" и "Кракену" - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 31.12.2023 (обновлено: 16:46 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/podpole-1919267665.html
Подполье сообщило подробности об ударах по "Правому сектору*" и "Кракену"
Подполье сообщило подробности об ударах по "Правому сектору*" и "Кракену" - РИА Новости, 31.12.2023
Подполье сообщило подробности об ударах по "Правому сектору*" и "Кракену"
Удары по Харькову были нацелены на здания, в которых располагались украинские националисты из "Правого сектора*" и "Кракена" (запрещенные в России... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T16:24
2023-12-31T16:46
специальная военная операция на украине
безопасность
харьков
россия
белгород
сергей лебедев
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Удары по Харькову были нацелены на здания, в которых располагались украинские националисты из "Правого сектора*" и "Кракена" (запрещенные в России экстремистские организации), сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные пророссийского харьковского подполья и предоставив кадры пожара на одном из пораженных объектов националистов. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России в ответ на украинский теракт в Белгороде поразили украинские центры принятия решений и военные объекты в Харькове. &quot;На видео, которое прислали харьковские товарищи, виден пожар после попадания в здание, где, по данным нашей агентуры, находились националисты &quot;Правого сектора*&quot; и &quot;Кракена&quot;. Также удар пришёлся по Институту метрологии, в котором, по сведениям местного подполья, работали и проводили встречи офицеры ВСУ и националисты из &quot;Кракена&quot;, - сказал собеседник агентства.По словам Лебедева, подполью известно, что большую часть членов националистических подразделений расселили по хостелам и в жилых домах вдоль улицы Рымарской, за театром Пушкина, а также от улицы Гуданова до Политехнической. На кадрах, предоставленных Лебедевым, виден большой очаг огня после ракетного удара. Подпольщики сообщают, что после взрывов, по улице Шевченко возле областного ГАИ в спешке уезжало множество националистов на пикапах с пулеметами в сторону Салтовского шоссе. "СБУ категорически запретила снимать поврежденные дома со стороны двора, туда пускали только машины скорых и военных. По данным наших товарищей из Харькова, поздно вечером и ночью были уничтожены офицеры ГУР и харьковского СБУ. А также до 200 иностранных наемников и бандеровцев", - сообщил Лебедев. По данным Минобороны, в частности, был нанесен ракетный удар по бывшей гостинице "Харьков Палас", где находились представители ВСУ и ГУР, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, а также 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории РФ. Также ударами высокоточных ракет по зданию СБУ в Харькове ликвидированы представители этой спецслужбы, иностранные наёмники и боевики "Кракена", непосредственно готовившие диверсии на территории России.* Запрещенная в России экстремистская организация
харьков
россия
белгород
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Координатор николаевского подполья об ударах по Харькову
Координатор николаевского подполья об ударах по Харькову
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безопасность, харьков, россия, белгород, сергей лебедев, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьков, Россия, Белгород, Сергей Лебедев, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило подробности об ударах по "Правому сектору*" и "Кракену"

Подполье сообщило подробности ударов по "Правому сектору" и "Кракену" в Харькове

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Удары по Харькову были нацелены на здания, в которых располагались украинские националисты из "Правого сектора*" и "Кракена" (запрещенные в России экстремистские организации), сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные пророссийского харьковского подполья и предоставив кадры пожара на одном из пораженных объектов националистов.
Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России в ответ на украинский теракт в Белгороде поразили украинские центры принятия решений и военные объекты в Харькове.
«

"На видео, которое прислали харьковские товарищи, виден пожар после попадания в здание, где, по данным нашей агентуры, находились националисты "Правого сектора*" и "Кракена". Также удар пришёлся по Институту метрологии, в котором, по сведениям местного подполья, работали и проводили встречи офицеры ВСУ и националисты из "Кракена", - сказал собеседник агентства.

По словам Лебедева, подполью известно, что большую часть членов националистических подразделений расселили по хостелам и в жилых домах вдоль улицы Рымарской, за театром Пушкина, а также от улицы Гуданова до Политехнической.
На кадрах, предоставленных Лебедевым, виден большой очаг огня после ракетного удара.
Подпольщики сообщают, что после взрывов, по улице Шевченко возле областного ГАИ в спешке уезжало множество националистов на пикапах с пулеметами в сторону Салтовского шоссе.
"СБУ категорически запретила снимать поврежденные дома со стороны двора, туда пускали только машины скорых и военных. По данным наших товарищей из Харькова, поздно вечером и ночью были уничтожены офицеры ГУР и харьковского СБУ. А также до 200 иностранных наемников и бандеровцев", - сообщил Лебедев.
По данным Минобороны, в частности, был нанесен ракетный удар по бывшей гостинице "Харьков Палас", где находились представители ВСУ и ГУР, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, а также 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории РФ. Также ударами высокоточных ракет по зданию СБУ в Харькове ликвидированы представители этой спецслужбы, иностранные наёмники и боевики "Кракена", непосредственно готовившие диверсии на территории России.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2023, 18:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковРоссияБелгородСергей ЛебедевСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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