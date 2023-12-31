Подполье сообщило подробности об ударах по "Правому сектору*" и "Кракену"
Подполье сообщило подробности ударов по "Правому сектору" и "Кракену" в Харькове
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Удары по Харькову были нацелены на здания, в которых располагались украинские националисты из "Правого сектора*" и "Кракена" (запрещенные в России экстремистские организации), сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные пророссийского харьковского подполья и предоставив кадры пожара на одном из пораженных объектов националистов.
Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России в ответ на украинский теракт в Белгороде поразили украинские центры принятия решений и военные объекты в Харькове.
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"На видео, которое прислали харьковские товарищи, виден пожар после попадания в здание, где, по данным нашей агентуры, находились националисты "Правого сектора*" и "Кракена". Также удар пришёлся по Институту метрологии, в котором, по сведениям местного подполья, работали и проводили встречи офицеры ВСУ и националисты из "Кракена", - сказал собеседник агентства.
По словам Лебедева, подполью известно, что большую часть членов националистических подразделений расселили по хостелам и в жилых домах вдоль улицы Рымарской, за театром Пушкина, а также от улицы Гуданова до Политехнической.
На кадрах, предоставленных Лебедевым, виден большой очаг огня после ракетного удара.
Подпольщики сообщают, что после взрывов, по улице Шевченко возле областного ГАИ в спешке уезжало множество националистов на пикапах с пулеметами в сторону Салтовского шоссе.
"СБУ категорически запретила снимать поврежденные дома со стороны двора, туда пускали только машины скорых и военных. По данным наших товарищей из Харькова, поздно вечером и ночью были уничтожены офицеры ГУР и харьковского СБУ. А также до 200 иностранных наемников и бандеровцев", - сообщил Лебедев.
По данным Минобороны, в частности, был нанесен ракетный удар по бывшей гостинице "Харьков Палас", где находились представители ВСУ и ГУР, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, а также 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории РФ. Также ударами высокоточных ракет по зданию СБУ в Харькове ликвидированы представители этой спецслужбы, иностранные наёмники и боевики "Кракена", непосредственно готовившие диверсии на территории России.
* Запрещенная в России экстремистская организация