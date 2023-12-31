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"Еще пять лет": украинцы взбесились после заявления Подоляка о конфликте - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 31.12.2023 (обновлено: 06:39 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/podolyak-1919208478.html
"Еще пять лет": украинцы взбесились после заявления Подоляка о конфликте
"Еще пять лет": украинцы взбесились после заявления Подоляка о конфликте - РИА Новости, 31.12.2023
"Еще пять лет": украинцы взбесились после заявления Подоляка о конфликте
Украинские комментаторы гневно отреагировали на интервью советника офиса президента Украины Михаила Подоляка журналистке Наталье Мосейчук, в котором он заявил... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T05:09
2023-12-31T06:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
михаил подоляк
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украинские комментаторы гневно отреагировали на интервью советника офиса президента Украины Михаила Подоляка журналистке Наталье Мосейчук, в котором он заявил об "ультиматуме" Москве.По словам Подоляка, Украина не будет вести переговоров в "классическом смысле", но выдвинет России ультимативные условия, на которые она якобы будет вынуждена согласиться."Я понял, что украинская власть не хочет конца военных действий, и это факт!" — заявил user-rb5fb5kx9e."Переговоров не будет, а Россия примет наш ультиматум. Есть еще люди, которые верят в этот бред?" — поинтересовался grzegorzbrzeczyszczykiewic7173."Подоляк так рассуждает, что война будет еще лет пять", — предположил user-mv3on8jd5h."Власть живет в своем отдельном мире, очень далеком от нашей реальности", — посетовал user-vl4pf3yd5s."Вот, собственно, за какую власть воевать? Власть клептократии? За что воюем — основной вопрос?" — написал rolandmarchuk."Ты потерял связь с реальностью", — заявил vladyslav_smirnov."Если президент клоун, то какие могут быть помощники", — написал uauan6701.Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова Подоляка ранее заявила, что Россия никогда не поддавалась ультиматумам или шантажу. По ее словам, "террористические твари" из Киева из последних сил пытаются зомбировать свое население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить.
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919199783.html
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в мире, украина, россия, москва, михаил подоляк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Михаил Подоляк

"Еще пять лет": украинцы взбесились после заявления Подоляка о конфликте

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украинские комментаторы гневно отреагировали на интервью советника офиса президента Украины Михаила Подоляка журналистке Наталье Мосейчук, в котором он заявил об "ультиматуме" Москве.
По словам Подоляка, Украина не будет вести переговоров в "классическом смысле", но выдвинет России ультимативные условия, на которые она якобы будет вынуждена согласиться.
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"Я понял, что украинская власть не хочет конца военных действий, и это факт!" — заявил user-rb5fb5kx9e.
"Переговоров не будет, а Россия примет наш ультиматум. Есть еще люди, которые верят в этот бред?" — поинтересовался grzegorzbrzeczyszczykiewic7173.
"Подоляк так рассуждает, что война будет еще лет пять", — предположил user-mv3on8jd5h.
«
"Власть живет в своем отдельном мире, очень далеком от нашей реальности", — посетовал user-vl4pf3yd5s.
"Вот, собственно, за какую власть воевать? Власть клептократии? За что воюем — основной вопрос?" — написал rolandmarchuk.
"Ты потерял связь с реальностью", — заявил vladyslav_smirnov.
"Если президент клоун, то какие могут быть помощники", — написал uauan6701.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова Подоляка ранее заявила, что Россия никогда не поддавалась ультиматумам или шантажу. По ее словам, "террористические твари" из Киева из последних сил пытаются зомбировать свое население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваМихаил Подоляк
 
 
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