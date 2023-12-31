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При крушении катера у Пхукета погибла пятилетняя девочка из России
При крушении катера у Пхукета погибла пятилетняя девочка из России - РИА Новости, 31.12.2023
При крушении катера у Пхукета погибла пятилетняя девочка из России
Россиянкой, погибшей в результате крушения скоростного катера неподалеку от таиландского острова Пхукет, оказалась пятилетняя девочка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T17:25
2023-12-31T17:25
2023-12-31T20:30
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БАНГКОК, 31 дек — РИА Новости. Россиянкой, погибшей в результате крушения скоростного катера неподалеку от таиландского острова Пхукет, оказалась пятилетняя девочка, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов. Ранее сообщалось, что во второй половине дня в воскресенье произошло крушение скоростного катера с россиянами на борту, в результате погибла гражданка России, еще шестеро россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. "Выяснилось, что погибшая гражданка России — это пятилетняя девочка", — сообщил агентству глава российского дипучреждения на Пхукете.Российские дипломаты находятся сейчас в больницах Vajira Phuket Hospital и Bangkok Phuket Hospital, куда с места крушения были доставлены пострадавшие. По имеющейся в настоящее время информации, скоростной катер с россиянами по неизвестной пока причине врезался в скалу у берега одного из небольших островов неподалеку от Пхукета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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пхукет (остров), россия, владимир соснов, новости - туризм, в мире, таиланд
Туризм, Пхукет (остров), Россия, Владимир Соснов, Новости - Туризм, В мире, Таиланд
При крушении катера у Пхукета погибла пятилетняя девочка из России
Генконсул: пятилетняя девочка из России погибла при крушении катера у Пхукета
БАНГКОК, 31 дек — РИА Новости. Россиянкой, погибшей в результате крушения скоростного катера неподалеку от таиландского острова Пхукет, оказалась пятилетняя девочка, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов.
Ранее сообщалось, что во второй половине дня в воскресенье произошло крушение скоростного катера с россиянами на борту, в результате погибла гражданка России, еще шестеро россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести.
«
"Выяснилось, что погибшая гражданка России — это пятилетняя девочка", — сообщил агентству глава российского дипучреждения на Пхукете.
Российские дипломаты находятся сейчас в больницах Vajira Phuket Hospital и Bangkok Phuket Hospital, куда с места крушения были доставлены пострадавшие.
По имеющейся в настоящее время информации, скоростной катер с россиянами по неизвестной пока причине врезался в скалу у берега одного из небольших островов неподалеку от Пхукета.
В Таиланде в этом году погибли более 120 россиян