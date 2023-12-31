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При крушении катера у Пхукета погибла пятилетняя девочка из России - РИА Новости, 31.12.2023
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Туризм
 
17:25 31.12.2023 (обновлено: 20:30 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/pkhuket-1919273202.html
При крушении катера у Пхукета погибла пятилетняя девочка из России
При крушении катера у Пхукета погибла пятилетняя девочка из России - РИА Новости, 31.12.2023
При крушении катера у Пхукета погибла пятилетняя девочка из России
Россиянкой, погибшей в результате крушения скоростного катера неподалеку от таиландского острова Пхукет, оказалась пятилетняя девочка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T17:25
2023-12-31T20:30
туризм
пхукет (остров)
россия
владимир соснов
новости - туризм
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таиланд
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БАНГКОК, 31 дек — РИА Новости. Россиянкой, погибшей в результате крушения скоростного катера неподалеку от таиландского острова Пхукет, оказалась пятилетняя девочка, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов. Ранее сообщалось, что во второй половине дня в воскресенье произошло крушение скоростного катера с россиянами на борту, в результате погибла гражданка России, еще шестеро россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. &quot;Выяснилось, что погибшая гражданка России — это пятилетняя девочка&quot;, — сообщил агентству глава российского дипучреждения на Пхукете.Российские дипломаты находятся сейчас в больницах Vajira Phuket Hospital и Bangkok Phuket Hospital, куда с места крушения были доставлены пострадавшие. По имеющейся в настоящее время информации, скоростной катер с россиянами по неизвестной пока причине врезался в скалу у берега одного из небольших островов неподалеку от Пхукета.
https://ria.ru/20231213/pogibshie-1915566839.html
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пхукет (остров), россия, владимир соснов, новости - туризм, в мире, таиланд
Туризм, Пхукет (остров), Россия, Владимир Соснов, Новости - Туризм, В мире, Таиланд
При крушении катера у Пхукета погибла пятилетняя девочка из России

Генконсул: пятилетняя девочка из России погибла при крушении катера у Пхукета

© iStock.com / tropicalpixsingaporeПляж на острове Пхукет, Таиланд
Пляж на острове Пхукет, Таиланд - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© iStock.com / tropicalpixsingapore
Пляж на острове Пхукет, Таиланд. Архивное фото
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БАНГКОК, 31 дек — РИА Новости. Россиянкой, погибшей в результате крушения скоростного катера неподалеку от таиландского острова Пхукет, оказалась пятилетняя девочка, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов.
Ранее сообщалось, что во второй половине дня в воскресенье произошло крушение скоростного катера с россиянами на борту, в результате погибла гражданка России, еще шестеро россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести.
«

"Выяснилось, что погибшая гражданка России — это пятилетняя девочка", — сообщил агентству глава российского дипучреждения на Пхукете.

Российские дипломаты находятся сейчас в больницах Vajira Phuket Hospital и Bangkok Phuket Hospital, куда с места крушения были доставлены пострадавшие.
По имеющейся в настоящее время информации, скоростной катер с россиянами по неизвестной пока причине врезался в скалу у берега одного из небольших островов неподалеку от Пхукета.
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