https://ria.ru/20231231/pkhuket-1919273202.html

При крушении катера у Пхукета погибла пятилетняя девочка из России

При крушении катера у Пхукета погибла пятилетняя девочка из России - РИА Новости, 31.12.2023

При крушении катера у Пхукета погибла пятилетняя девочка из России

Россиянкой, погибшей в результате крушения скоростного катера неподалеку от таиландского острова Пхукет, оказалась пятилетняя девочка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T17:25

2023-12-31T17:25

2023-12-31T20:30

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БАНГКОК, 31 дек — РИА Новости. Россиянкой, погибшей в результате крушения скоростного катера неподалеку от таиландского острова Пхукет, оказалась пятилетняя девочка, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов. Ранее сообщалось, что во второй половине дня в воскресенье произошло крушение скоростного катера с россиянами на борту, в результате погибла гражданка России, еще шестеро россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. "Выяснилось, что погибшая гражданка России — это пятилетняя девочка", — сообщил агентству глава российского дипучреждения на Пхукете.Российские дипломаты находятся сейчас в больницах Vajira Phuket Hospital и Bangkok Phuket Hospital, куда с места крушения были доставлены пострадавшие. По имеющейся в настоящее время информации, скоростной катер с россиянами по неизвестной пока причине врезался в скалу у берега одного из небольших островов неподалеку от Пхукета.

https://ria.ru/20231213/pogibshie-1915566839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пхукет (остров), россия, владимир соснов, новости - туризм, в мире, таиланд