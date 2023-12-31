https://ria.ru/20231231/penza-1919275226.html

В Пензе отменили новогодние гуляния после трагедии в Белгороде

В Пензе отменили новогодние гуляния после трагедии в Белгороде - РИА Новости, 31.12.2023

В Пензе отменили новогодние гуляния после трагедии в Белгороде

Городская праздничная программа в преддверии Нового года сокращается в Пензе, а гуляния в новогоднюю ночь отменяются после удара украинских войск по Белгороду,... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T17:45

2023-12-31T17:45

2023-12-31T17:45

белгород

пенза

массированный обстрел центра белгорода

общество

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САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Городская праздничная программа в преддверии Нового года сокращается в Пензе, а гуляния в новогоднюю ночь отменяются после удара украинских войск по Белгороду, заявил глава Пензы Александр Басенко в Telegram-канале. "От имени всех пензенцев выражаю соболезнования белгородцам, родным и близким погибших. В знак солидарности с нашими соотечественниками и их трагедией мы сократим городскую праздничную программу. Изменения не коснутся детских мероприятий, но отменяются запланированные гуляния в новогоднюю ночь на площади Ленина. Уверен, так будет правильно, и горожане меня в этом решении поддержат", - написал Басенко. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

белгород

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белгород, пенза, массированный обстрел центра белгорода, общество