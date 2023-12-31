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Пашинян считает, что Армения не застрахована от новых потрясений - РИА Новости, 31.12.2023
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23:43 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/pashinyan-1919297613.html
Пашинян считает, что Армения не застрахована от новых потрясений
Пашинян считает, что Армения не застрахована от новых потрясений - РИА Новости, 31.12.2023
Пашинян считает, что Армения не застрахована от новых потрясений
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новогоднем обращении к соотечественникам заявил, что страна не застрахована от новых потрясений и трудностей, но она не... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T23:43
2023-12-31T23:43
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новогоднем обращении к соотечественникам заявил, что страна не застрахована от новых потрясений и трудностей, но она не должна терять решимости в желании иметь независимое государство. &quot;Когда я думаю о пройденном нами пути, то понимаю, что эта история находится за пределами понимания правильных и неправильных решений, и мы идем по единственно возможному пути, каким бы тяжелым он ни был, и этот путь позволит нам оставить государство нашим потомкам в наследство. Мы прошли большую часть этого пути, но мы не застрахованы от новых испытаний и трудностей впереди, и мы не должны колебаться, не должны сомневаться в решимости иметь независимое государство и оставить это государство нашим потомкам в наследство&quot;, - говорится в послании Пашиняна.При этом он добавил, что его долг как главы государства заключается в том, что все его решения и действия должны основываться на государственных интересах Республики Армения. "Именно поэтому я считаю приоритетным поиск формул по регулированию и углублению отношений с нашими соседями в нашем регионе, и буду продолжать решительно идти по этому пути ради государства, ради будущего, ради потомков", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20231225/putin-1918034627.html
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в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
Пашинян считает, что Армения не застрахована от новых потрясений

Пашинян в новогоднем обращении призвал к решимости иметь независимое государство

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новогоднем обращении к соотечественникам заявил, что страна не застрахована от новых потрясений и трудностей, но она не должна терять решимости в желании иметь независимое государство.
«

"Когда я думаю о пройденном нами пути, то понимаю, что эта история находится за пределами понимания правильных и неправильных решений, и мы идем по единственно возможному пути, каким бы тяжелым он ни был, и этот путь позволит нам оставить государство нашим потомкам в наследство. Мы прошли большую часть этого пути, но мы не застрахованы от новых испытаний и трудностей впереди, и мы не должны колебаться, не должны сомневаться в решимости иметь независимое государство и оставить это государство нашим потомкам в наследство", - говорится в послании Пашиняна.

При этом он добавил, что его долг как главы государства заключается в том, что все его решения и действия должны основываться на государственных интересах Республики Армения. "Именно поэтому я считаю приоритетным поиск формул по регулированию и углублению отношений с нашими соседями в нашем регионе, и буду продолжать решительно идти по этому пути ради государства, ради будущего, ради потомков", - сказал Пашинян.
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В миреАрменияНикол Пашинян
 
 
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