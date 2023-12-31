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Россия призвала палестинцев объединиться на базе ООП, заявил Лавров - РИА Новости, 31.12.2023
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09:38 31.12.2023 (обновлено: 10:01 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/palestina-1919224708.html
Россия призвала палестинцев объединиться на базе ООП, заявил Лавров
Россия призвала палестинцев объединиться на базе ООП, заявил Лавров - РИА Новости, 31.12.2023
Россия призвала палестинцев объединиться на базе ООП, заявил Лавров
Россия призывает палестинские движения объединиться на платформе Организации объединения Палестины (ООП), заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T09:38
2023-12-31T10:01
в мире
израиль
россия
египет
сергей лавров
хамас
организация освобождения палестины
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия призывает палестинские движения объединиться на платформе Организации объединения Палестины (ООП), заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Россия последовательно выступает за запуск палестино-израильских переговоров. Одним из препятствий на их пути остается отсутствие палестинского единства", - сказал Лавров."Поддерживаем действия партнеров, в частности Египта и Алжира, направленные на решение этой проблемы. Со своей стороны, тоже помогаем палестинским друзьям найти развязки. Предоставляли им российскую площадку для проведения встреч. Побуждаем к объединению на политической платформе Организации освобождения Палестины", - пояснил он. Министр также отметил, что российская сторона в контактах с представителями палестинских движений разъясняет им "опасность раскола для перспектив создания палестинского государства". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова &gt;&gt;
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html
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в мире, израиль, россия, египет, сергей лавров, хамас, организация освобождения палестины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Египет, Сергей Лавров, ХАМАС, Организация освобождения Палестины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия призвала палестинцев объединиться на базе ООП, заявил Лавров

Лавров: Россия призвала палестинские движения объединиться на платформе ООП

© AP Photo / Khalil HamraУчастники акции в поддержку Палестины
Участники акции в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Участники акции в поддержку Палестины. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия призывает палестинские движения объединиться на платформе Организации объединения Палестины (ООП), заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Россия последовательно выступает за запуск палестино-израильских переговоров. Одним из препятствий на их пути остается отсутствие палестинского единства", - сказал Лавров.
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"Поддерживаем действия партнеров, в частности Египта и Алжира, направленные на решение этой проблемы. Со своей стороны, тоже помогаем палестинским друзьям найти развязки. Предоставляли им российскую площадку для проведения встреч. Побуждаем к объединению на политической платформе Организации освобождения Палестины", - пояснил он.
Министр также отметил, что российская сторона в контактах с представителями палестинских движений разъясняет им "опасность раскола для перспектив создания палестинского государства".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
 
В миреИзраильРоссияЕгипетСергей ЛавровХАМАСОрганизация освобождения ПалестиныОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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