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Полянский: многие в ООН начали осознавать "гнилое нутро" киевского режима - РИА Новости, 31.12.2023
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17:09 31.12.2023 (обновлено: 19:11 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/oon-1919272003.html
Полянский: многие в ООН начали осознавать "гнилое нутро" киевского режима
Полянский: многие в ООН начали осознавать "гнилое нутро" киевского режима - РИА Новости, 31.12.2023
Полянский: многие в ООН начали осознавать "гнилое нутро" киевского режима
Многие государства в ООН в 2023 году начали осознавать "гнилое нутро" киевского режима, а также двуличие и цинизм Запада, раскручивающего украинский кризис,... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T17:09
2023-12-31T19:11
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ООН, 31 дек — РИА Новости. Многие государства в ООН в 2023 году начали осознавать "гнилое нутро" киевского режима, а также двуличие и цинизм Запада, раскручивающего украинский кризис, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда Росии при ООН Дмитрий Полянский."Год выдался непростым, но он, на мой взгляд, был лучше, чем 2022-й. Отсюда, из Нью-Йорка, очень чувствуется изменение восприятия в мире украинского кризиса, его первопричин и перспектив решения", — указал он."Гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер, начали осознавать многие наши коллеги по ООН", — добавил первый зампостпреда.По его словам, для многих "все четче проступает и неприглядная роль Запада в раскручивании кризиса, его двуличие, цинизм и избирательная слепота, которые особенно четко проявилась на фоне кризиса вокруг сектора Газа".Кроме того, как признался Полянский, ему поступает огромное количество обращений от простых граждан США и других стран Запада, извиняющихся за свои власти и выражающих слова поддержки России.Как отметил Полянский, многие западные независимые эксперты, политологи, журналисты готовы подключаться к созываемым Россией заседаниям СБ ООН, "чтобы выразить такую свою позицию, пробиться с которой через цензуру своих массмедиа они не могут". Такого в прошлом году не было, подчеркнул он.
https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html
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в мире, россия, дмитрий полянский, оон, украина
В мире, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Украина
Полянский: многие в ООН начали осознавать "гнилое нутро" киевского режима

Полянский: в ООН начали осознавать гнилое нутро киевского режима и цинизм Запада

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 31 дек — РИА Новости. Многие государства в ООН в 2023 году начали осознавать "гнилое нутро" киевского режима, а также двуличие и цинизм Запада, раскручивающего украинский кризис, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда Росии при ООН Дмитрий Полянский.
"Год выдался непростым, но он, на мой взгляд, был лучше, чем 2022-й. Отсюда, из Нью-Йорка, очень чувствуется изменение восприятия в мире украинского кризиса, его первопричин и перспектив решения", — указал он.
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"Гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер, начали осознавать многие наши коллеги по ООН", — добавил первый зампостпреда.
По его словам, для многих "все четче проступает и неприглядная роль Запада в раскручивании кризиса, его двуличие, цинизм и избирательная слепота, которые особенно четко проявилась на фоне кризиса вокруг сектора Газа".
Кроме того, как признался Полянский, ему поступает огромное количество обращений от простых граждан США и других стран Запада, извиняющихся за свои власти и выражающих слова поддержки России.
Как отметил Полянский, многие западные независимые эксперты, политологи, журналисты готовы подключаться к созываемым Россией заседаниям СБ ООН, "чтобы выразить такую свою позицию, пробиться с которой через цензуру своих массмедиа они не могут". Такого в прошлом году не было, подчеркнул он.
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