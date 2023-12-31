Полянский: многие в ООН начали осознавать "гнилое нутро" киевского режима
Полянский: в ООН начали осознавать гнилое нутро киевского режима и цинизм Запада
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 31 дек — РИА Новости. Многие государства в ООН в 2023 году начали осознавать "гнилое нутро" киевского режима, а также двуличие и цинизм Запада, раскручивающего украинский кризис, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда Росии при ООН Дмитрий Полянский.
"Год выдался непростым, но он, на мой взгляд, был лучше, чем 2022-й. Отсюда, из Нью-Йорка, очень чувствуется изменение восприятия в мире украинского кризиса, его первопричин и перспектив решения", — указал он.
"Гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер, начали осознавать многие наши коллеги по ООН", — добавил первый зампостпреда.
По его словам, для многих "все четче проступает и неприглядная роль Запада в раскручивании кризиса, его двуличие, цинизм и избирательная слепота, которые особенно четко проявилась на фоне кризиса вокруг сектора Газа".
Кроме того, как признался Полянский, ему поступает огромное количество обращений от простых граждан США и других стран Запада, извиняющихся за свои власти и выражающих слова поддержки России.
Как отметил Полянский, многие западные независимые эксперты, политологи, журналисты готовы подключаться к созываемым Россией заседаниям СБ ООН, "чтобы выразить такую свою позицию, пробиться с которой через цензуру своих массмедиа они не могут". Такого в прошлом году не было, подчеркнул он.