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ООН на заседании по Белгороду призвала не наносить ударов по городам - РИА Новости, 31.12.2023
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02:22 31.12.2023 (обновлено: 07:38 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/oon-1919201614.html
ООН на заседании по Белгороду призвала не наносить ударов по городам
ООН на заседании по Белгороду призвала не наносить ударов по городам - РИА Новости, 31.12.2023
ООН на заседании по Белгороду призвала не наносить ударов по городам
Помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании Совбеза в связи с ударом по Белгороду призвал стороны не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T02:22
2023-12-31T07:38
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ООН, 31 дек – РИА Новости. Помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании Совбеза в связи с ударом по Белгороду призвал стороны не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан. "Мы однозначно осуждаем все нападения на города, поселки и села как на Украине, так и в Российской Федерации. Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны прекратиться немедленно", - сказал Хиари. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя, обращаясь к западным представителям в Совбезе, заявил, что Россия не целится в мирных украинских граждан. "Мы целимся только в военную инфраструктуру Украины и, тем более, преднамеренно не направляем оружие против мирных граждан", - указал Небензя. Днем в субботу украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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белгород, россия, украина, василий небензя, оон, вооруженные силы украины, в мире
Белгород, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины, В мире
ООН на заседании по Белгороду призвала не наносить ударов по городам

Помощник Гутерриша Хиари на заседании СБ ООН призвал не обстреливать города

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ООН, 31 дек – РИА Новости. Помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании Совбеза в связи с ударом по Белгороду призвал стороны не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан.
«
"Мы однозначно осуждаем все нападения на города, поселки и села как на Украине, так и в Российской Федерации. Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны прекратиться немедленно", - сказал Хиари.
В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя, обращаясь к западным представителям в Совбезе, заявил, что Россия не целится в мирных украинских граждан. "Мы целимся только в военную инфраструктуру Украины и, тем более, преднамеренно не направляем оружие против мирных граждан", - указал Небензя.
Днем в субботу украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
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БелгородРоссияУкраинаВасилий НебензяООНВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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