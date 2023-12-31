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Захарова посоветовала МИД Чехии разобраться, как работает ООН - РИА Новости, 31.12.2023
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01:38 31.12.2023 (обновлено: 05:25 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/oon-1919198816.html
Захарова посоветовала МИД Чехии разобраться, как работает ООН
Захарова посоветовала МИД Чехии разобраться, как работает ООН - РИА Новости, 31.12.2023
Захарова посоветовала МИД Чехии разобраться, как работает ООН
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне отказа чешского постпреда при ООН принять участие в заседании Совбеза ООН заявила, что СБ работает в РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T01:38
2023-12-31T05:25
россия
белгород
греция
мария захарова
сергей лавров
вячеслав гладков
оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне отказа чешского постпреда при ООН принять участие в заседании Совбеза ООН заявила, что СБ работает в соответствии с конкретными нормами международного права, а не в угоду других "правил".Россия ранее потребовала участия постпреда Чехии в заседании СБ ООН, чтобы тот дал разъяснения в связи с поставками вооружения Киеву, но тот ответил отказом."Не предполагала, что чешский МИД настолько безграмотен, чтобы не знать, как устроен Совет Безопасности ООН. Это та многосторонняя структура, которая пока еще работает в соответствии с международным правом, а не в угоду "миропорядку, основанному на правилах", - написала Захарова в своем Telegram-канале, добавив, что в МИД Чехии в настоящее время набирают по принципу "лояльности Западу". "Глубина полета" мысли Праги соразмерна решению Софии запретить мне пролет в воздушном пространстве Болгарии", - отметила также Захарова.Борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ноябре прибыл в Северную Македонию через Грецию, где российская делегация принимала участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского борта, но в итоге самолет летел через Грецию. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, решение лететь через Грецию было связано с тем, что разрешение болгарской стороны не распространялось на Марию Захарову. Сама она по прилете опубликовала пост, где написала: "Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье".В субботу днем украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным, погиб 21 человек, еще 110 ранены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В Минобороны позднее уточнили, что ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть целей. Тем не менее несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. Там отметили, что ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия. Этот удар не останется безнаказанным, резюмировали в ведомстве.
https://ria.ru/20231231/nebenzya-1919196166.html
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россия, белгород, греция, мария захарова, сергей лавров, вячеслав гладков, оон, вооруженные силы украины, обсе, в мире, массированный обстрел центра белгорода
Россия, Белгород, Греция, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вячеслав Гладков, ООН, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ, В мире, Массированный обстрел центра Белгорода
Захарова посоветовала МИД Чехии разобраться, как работает ООН

Захарова напомнила МИД Чехии о работе ООН в соответствии с международным правом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне отказа чешского постпреда при ООН принять участие в заседании Совбеза ООН заявила, что СБ работает в соответствии с конкретными нормами международного права, а не в угоду других "правил".
Россия ранее потребовала участия постпреда Чехии в заседании СБ ООН, чтобы тот дал разъяснения в связи с поставками вооружения Киеву, но тот ответил отказом.
Голосование СБ ООН - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Небензя осудил отказ Чехии участвовать в заседании ООН по Белгороду
00:54
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"Не предполагала, что чешский МИД настолько безграмотен, чтобы не знать, как устроен Совет Безопасности ООН. Это та многосторонняя структура, которая пока еще работает в соответствии с международным правом, а не в угоду "миропорядку, основанному на правилах", - написала Захарова в своем Telegram-канале, добавив, что в МИД Чехии в настоящее время набирают по принципу "лояльности Западу".
"Глубина полета" мысли Праги соразмерна решению Софии запретить мне пролет в воздушном пространстве Болгарии", - отметила также Захарова.
Борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ноябре прибыл в Северную Македонию через Грецию, где российская делегация принимала участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского борта, но в итоге самолет летел через Грецию. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, решение лететь через Грецию было связано с тем, что разрешение болгарской стороны не распространялось на Марию Захарову. Сама она по прилете опубликовала пост, где написала: "Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье".
В субботу днем украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным, погиб 21 человек, еще 110 ранены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В Минобороны позднее уточнили, что ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть целей. Тем не менее несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.
В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. Там отметили, что ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия. Этот удар не останется безнаказанным, резюмировали в ведомстве.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
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РоссияБелгородГрецияМария ЗахароваСергей ЛавровВячеслав ГладковООНВооруженные силы УкраиныОБСЕВ миреМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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