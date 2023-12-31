https://ria.ru/20231231/obstrel-1919296243.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 31.12.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T22:42

2023-12-31T22:42

2023-12-31T22:42

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.25 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Согласно СЦКК, в 22.33 обстрел был повторен. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк