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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 31.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T22:42
2023-12-31T22:42
2023-12-31T22:42
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.25 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Согласно СЦКК, в 22.33 обстрел был повторен. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку