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Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку и Горловке - РИА Новости, 31.12.2023
Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку и Горловке
Украинские войска за час выпустили еще 21 снаряд калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T20:05
2023-12-31T20:05
2023-12-31T20:05
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили еще 21 снаряд калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 18.15 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, представительство сообщило, что с 18.20 до 18.30 мск украинские войска выпустили еще семь "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, а с 18.20 до 19.05 мск восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку и Горловке
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку и Горловке