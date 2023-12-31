Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 17 снарядов по Донецку и Горловке
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 17 снарядов, в том числе кассетных, калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что с 15.00 по 15.35 мск украинские войска выпустили по Горловке еще семь снарядов калибра 155 миллиметров.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.