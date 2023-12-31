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Трое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка
Трое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 31.12.2023
Трое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка
Трое мирных жителей пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T15:17
2023-12-31T15:17
2023-12-31T15:17
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Трое мирных жителей пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "После сброса боеприпаса с БПЛА в Петровском районе по улице Добровольского возле ТК "Галактика" получили ранения женщина 1983 года рождения, мужчина 1993 года рождения и парень 2004 года рождения", - сообщил мэр.
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донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Трое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка
Мэр Кулемзин: трое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка