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Трое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/obstrel-1919258319.html
Трое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка
Трое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 31.12.2023
Трое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка
Трое мирных жителей пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T15:17
2023-12-31T15:17
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Трое мирных жителей пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "После сброса боеприпаса с БПЛА в Петровском районе по улице Добровольского возле ТК "Галактика" получили ранения женщина 1983 года рождения, мужчина 1993 года рождения и парень 2004 года рождения", - сообщил мэр.
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донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Трое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка

Мэр Кулемзин: трое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Трое мирных жителей пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"После сброса боеприпаса с БПЛА в Петровском районе по улице Добровольского возле ТК "Галактика" получили ранения женщина 1983 года рождения, мужчина 1993 года рождения и парень 2004 года рождения", - сообщил мэр.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2023, 18:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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