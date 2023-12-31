https://ria.ru/20231231/obstrel-1919252975.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 31.12.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район, выпустив 28 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T14:45

2023-12-31T14:45

2023-12-31T14:45

специальная военная операция на украине

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нато

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район, выпустив 28 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.25 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 13.35 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 13.45 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, представительство сообщило, что с 13.35 по 13.55 мск украинские войска выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров. Согласно информации ведомства, в 14.00 мск украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

архангельское

горловка

украина

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архангельское, горловка, украина, сцкк, нато